Chia sẻ về những cột mốc đã thay đổi cuộc đời, ca sĩ Tố My cho biết: "Khoảnh khắc đầu đời mà Tố My đến với con đường âm nhạc, lúc đó là năm 2015, Tố My là một thí sinh tham gia chương trình 'Solo cùng Bolero' trên sóng THVL.

Khi vào đến bán kết thì Tố My được cố ca sĩ Phi Nhung chỉ dạy và bày cho ca khúc 'Phải lòng con gái Bến Tre' của nhạc sĩ Phan Ni Tấn. Sau đó Tố My đã rất thành công với ca khúc này, được khán giả gần xa yêu mến và giành luôn giải Á quân của chương trình".

Đây cũng chính là bàn đạp để 'Ngọc nữ Bolero' ra mắt những sản phẩm âm nhạc, thực hiện live show, làm huấn luyện viên và giám khảo cho các game show âm nhạc sau này.



Ngoài ra, Tố My còn rất tự hào với những khoảnh khắc trong năm 2019. Năm đó sau chuỗi Friday bolero rất thành công thì cuối năm Tố My được nhận giải Mai Vàng, tốp 10 ca sĩ được yêu thích nhất năm và 'Nữ ca sĩ hát nhạc dân ca được yêu thích nhất'.



'Ngọc nữ Bolero' còn cho biết: "Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển (tác giả ca khúc Thương con chốt sang sông) chính là tri kỷ âm nhạc của mình; ca sĩ Quang Lê cũng là một người thầy, người anh đã chỉ dạy, giúp đỡ Tố My rất nhiều".



