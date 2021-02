Trọng Hiếu Idol: Phụ nữ ghen, tôi không sợ mất mặt nhưng chán

Trọng Hiếu tự hào là hội viên của UNESCO Việt Nam. Bên cạnh những hoạt động văn hoá nghệ thuật Trọng Hiếu còn là ca sĩ rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện với mục đích giúp đỡ cộng đồng, phòng chống bạo lực, bảo vệ trẻ em, …

Trọng Hiếu chia sẻ niềm vui trên trang fanpage của mình. Anh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ra mắt sản phẩm do chính mình sáng tác, hát cùng 17 nghệ sĩ quốc tế trong ca khúc Under the same sky - bài hát chủ đề của chiến dịch Trái tim xanh do UNICEF Việt Nam tổ chức. Mới đây, Trọng Hiếu vừa vui mừng thông báo anh đã trở thành thành viên chính thức của UNESCO Việt Nam.