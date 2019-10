Từ đâu 'mọc' ra một cặp đôi Jack & K-ICM đặc biệt đến thế?

Ngay cả những người thờ ơ nhất với showbiz và nhạc trẻ cũng cảm thấy quen quen với giai điệu của những bài hát của Jack dù có thể họ không biết chính xác tên bài hát. Có những phụ huynh hỏi con em mình: "Bài đó là bài gì mà đi đâu ba cũng nghe thấy người ta mở hết vậy".

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997. Những ca khúc tạo "bão view" anh trình bày cũng là những tác phẩm anh tự sáng tác. K-ICM tên thật là Nguyễn Bảo Khánh, là một nhạc công đã ít nhiều có tiếng tăm và cũng là một nhà sản xuất trước khi hợp tác làm việc với Jack.

Tạo lập hàng loạt big hit và kỷ lục chỉ sau vài tháng

Trong vòng bảy tháng, cặp đôi này trình làng một loạt big hit: Hồng nhan ra mắt 19-2-2019, hiện nay đạt trên 166 triệu view; Bạc phận ra mắt 16-4, đạt trên 233 triệu view, đây cũng là bài hát lập kỷ lục MV cán mốc 100 triệu view nhanh thứ hai và 200 triệu view nhanh nhất từ trước tới nay của Vpop; tiếp đến Sóng Gió ra mắt 12-7 đã đạt trên 193 triệu view. Điều đáng nói, vào đầu tháng 7, Sơn Tùng MTP ra mắt siêu phẩm Hãy trao cho anh khiến cộng đồng mạng chao đảo, thì sự xuất hiện của Sóng gió không hề bị lép vế mà còn được đón nhận cuồng nhiệt, sau đó nhanh chóng chiếm vị trí số 1 trên Top thịnh hành, lượt view cũng vượt qua Hãy trao cho anh. Đến ngày 5-10 vừa qua, cặp đôi tiếp tục ra mắt Em gì ơi, dù chưa bùng nổ và tạo bão view như ba big hit trước đây nhưng cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình, đến nay đã đạt 50 triệu view sau 9 ngày ra mắt.

Jack và Thiên An trong MV "Sóng gió", đây là ca khúc thành công của Jack với trên 193 triệu view. Trong MV này, Jack là một chàng trai miền Tây chung tình, chất phác, thiệt thà.



Trong MV "Em gì ơi" ra mắt ngày 5-10, Jack có sự thay đổi hình ảnh khá lớn. Từ hình ảnh chàng trai chất phác, mộc mạc, Jack trở nên trẻ trung, tươi mới



Có một sự thật không thể phủ nhận rằng Sơn Tùng MTP hiện đang là ca sĩ ở vị trí số 1 ở nhiều mặt: lượng fan, độ ảnh hưởng, số lượng các big hit, quy mô các Sky tour (các tour biễu diễn của Sơn Tùng)... Trên đường đua V-biz vài năm qua, Sơn Tùng đã bứt phá và tạo ra một khoảng cách khá xa so với những ngôi sao trẻ khác. Gần như chưa có một nhân tố mới nào đủ sức so sánh với độ ảnh hưởng của Sơn Tùng, làm fan điên đảo như Sơn Tùng trong thời gian qua, cho đến khi Jack xuất hiện. Nhiều fan bắt đầu so sánh Jack với Sơn Tùng MTP.



Sự so sánh với Sơn Tùng của các fan mang màu hy vọng rằng Jack sẽ tiến xa, được so sánh với ngôi sao số một cũng đủ để fan của Jack hãnh diện và "cày view" miệt mài ủng hộ thần tượng mới của họ. Chỉ trong vài tháng, Jack và K-ICM lập được hàng loạt big hit, khiến giới trẻ cuồng nhiệt, Vbiz thì ngỡ ngàng không biết từ đâu "mọc" ra một Jack đặc biệt đến vậy.

Vũ khí "chết người" của Jack và K-ICM

Jack từng khẳng định anh sáng tác nhạc bằng bản năng, bằng tình cảm tự nhiên chứ anh không được học bài bản về âm nhạc. Sự thiếu bài bản của jack thì cũng không vấn đề gì vì đã có K-ICM bổ khuyết, Nhưng tình cảm bản năng, sự hồn nhiên của Jack trong âm nhạc chính là lợi thế cực lớn. Bởi sự hồn nhiên bản năng đó mà những giai điệu anh viết khá tình cảm. dễ nghe, dễ nhớ, dễ thuộc và gần gũi với nhiều tầng lớp khán thính giả chứ không chỉ khán giả trẻ. Lời bài hát cũng khá thi vị, có màu bolero, có chút cổ phong, có sự trẻ trung hiện đại. Vì sự uyển chuyển đa sắc màu này mà fan của Jack quả quyết rằng "chắc hồi xưa Jack học giỏi văn".

Nhạc của Jack dễ nghe, dễ nhớ, nhẹ nhàng tình cảm



Lợi thế thứ hai của Jack chính là sức trẻ, sự háo hức trải nghiệm. Sự trẻ trung của anh cũng là vũ khí chinh phục khán giả trẻ. Theo dõi cách anh tương tác với fan, cách gọi fan theo kiểu đặc biệt là 'Đóm" và "Keys", và dùng các nickname mà fan đặt cho họ, những điều đó đúng kiểu mà các bạn trẻ rất thích. Họ cảm thấy họ được tham gia, được là một phần tạo nên các câu chuyện thành công của Jack và K-ICM.

Dù là "nhân tố mới" của Vbiz nhưng Jack và K-ICM sở hữu lượng fan khủng



Nếu đọ về độ đẹp trai thì Jack thua nhiều hot boy khác của V-pop. Nhưng ở Jack có thần thái tự nhiên, tràn đầy năng lượng, dễ mến, trẻ trung, lém lỉnh, rất đáng yêu. Đặc biệt nụ cười mắt hí của Jack luôn được fan khen là "dễ thương không chịu nổi". Khi kết hợp với K-ICM chuẩn đẹp trai, bộ đôi đã tạo ra hai sắc thái một dễ thương gần gũi, một đẹp trai đúng chuẩn khiến nhiều fan không ngừng tỏ tình trên youtube và facbook: "Tui bị lọt hố không lên nổi".

Jack không có một nhan sắc nổi bật nhưng rất được fan yêu mến vì trẻ trung, đáng yêu và tràn đầy năng lượng





Kể từ khi có Jack và K-ICM, vbiz sôi động và tươi mới hơn. Và chắc chắn là cặp đội Jack và K-ICM sẽ còn gây bất ngờ trong thời gian tới bởi họ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Jack làm việc không mệt mỏi, thành công đến quá dồn dập; nhưng mong rằng Jack và K-ICM sẽ giữ được sức đường dài và có những tính toán thông minh hơn khi chọn thời điểm ra mắt MV mới.