Vĩnh biệt nhà soạn nhạc huyền thoại của phim cao bồi Viễn Tây

Ennio Morricone (10-11-1928 – 6-7-2020), nhà soạn nhạc vĩ đại bậc nhất Hollywood đã qua đời tại Rome (Italy) ngày 6-7.

Ông là người đã viết nhạc cho khoảng 500 bộ phim điện ảnh, truyền hình trong đó hơn 60 phim giành giải thưởng quốc tế. Ông bắt đầu chơi nhạc từ khi 6 tuổi, và từ khi biết chơi nhạc đến khi mất, đời sống của ông gắn bó với âm nhạc, nhất là nhạc phim.

Ennio Morricone chỉ huy buổi hoà nhạc vào ngày 5-4-2015 tại thủ đô Bratislava, Slovakia. Ảnh: enniomorricone.org



Âm nhạc của Ennio Morricone đa dạng, trải dài qua nhiều thể loại từ những bản nhạc pop, hoà âm nhạc phim lẫn những sáng tác khí nhạc lớn. Chính vì thế âm nhạc của ông phù hợp cho phim hài kịch, bi kịch, kinh dị cho đến cả những bộ phim sử thi.

Khán giả quen thuộc dòng phim Viễn Tây, đặc biệt là những bộ phim của đạo diễn Sergio Leone (Ý) thì khó có thể quên những bản nhạc nền: The Good, the Bad and the Ugly; For a few dollars more, Once Upon a Time in the West… với những âm thanh huýt sáo, vó ngựa, súng nổ…

Âm nhạc của Ennio Morricone càng làm cho những anh hùng viễn Tây trở nên tự do, ngạo nghễ hơn giữa vùng đất khô cằn.

Nhà soạn nhạc trong một buổi diễn ở Amsterdam vào tháng 2-2015. Ảnh: enniomorricone.org

Âm nhạc của Ennio Morricone xuất hiện trong hơn 60 bộ phim giành giải thưởng điện ảnh quốc tế, ông từng được đề cử nhiều lần cho hạng mục âm nhạc ở giải thưởng điện ảnh Oscar.

Oscar 2007 từng vinh danh ông cho những đóng góp vĩ đại trên phương diện nghệ thuật và âm nhạc, nhưng cho đến tận Oscar 2016 ông mới nhận tượng vàng cho Nhạc phim xuất sắc nhất với phim The Hateful Eight của Quentin Tarantino.

Đặc biệt, những ai yêu thích phim của Quentin Tarantino, ắt hẳn sẽ càng khó quên Ennio Morricone. Chính âm nhạc của ông giúp những bộ phim: Kill Bill, Death Proof, Inglourious Basterds và Django Unchained… của Quentin Taratino trở thành huyền thoại phim neo-noir; những bộ phim biểu tượng của trả thù, hoang tưởng, tha hoá hoàn toàn xoá nhoà ranh giới tốt – xấu, đúng – sai.

Ông là nhà soạn nhạc cho album của nhiều nghệ sĩ: Paul Anka, Andrea Bocelli, Anna Maria Quaini… Ông cũng từng chỉ huy nhiều dàn nhạc lớn trên thế giới: London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, New York Philharmonic…

Đặc biệt, ông gắn bó quãng đời của mình từ thập niên 1990 với Orchestra Roma Sinfonietta trong vai trò nhạc trưởng. Ông là người phổ nhạc cho hầu hết những bản nhạc trong các Thánh lễ của Đức Giáo hoàng Francis.