Đà Lạt là thành phố tình yêu hay thành phố thất tình?

Khi hai người yêu nhau, họ cùng nhau tạo ra kỷ niệm. Kỷ niệm dù đẹp hay không nhưng một điều chắc chắn nó sẽ nằm trong sâu thẳm của mỗi người và họ chính là người giữ ký ức của nhau.

Khởi nguồn từ ý tưởng đó, diễn viên Công Dương và cộng sự quyết định sản xuất phim ngắn mùa Valentine Người giữ ký ức. Những ai đã và đang yêu thật lòng ắt sẽ thấy mình trong đó, để nâng niu những ký ức tình yêu của mình.

Poster phim "Người giữ ký ức"

Phim ngắn Người giữ ký ức được quay hoàn toàn tại bối cảnh Đà Lạt do đạo diễn Cac D. Nguyen (hiện theo học ngành đạo diễn phim ảnh của trường Los Angeles Film School) thực hiện. Phần nhạc phim do nhạc sỹ người Đà Lạt Phạm Hải Âu phụ trách. Vai trò Art Director do Ben Phạm đảm nhận. Phim với sự tham gia của hai diễn viên trẻ Công Dương và Karen Nguyễn. Cả hai diễn viên đều sở hữu ngoại hình đẹp cũng như khả năng diễn xuất đầy tiềm năng.

Có những thứ vốn dĩ đã là mãi mãi …



Công Dương gây chú ý với ngoại hình lai Thái điển trai, lãng tử. Gần đây, nam diễn viên trẻ đã có những thay đổi đáng ghi nhận khi ghi dấu đậm nét hơn trong lòng khán giả với vai trò diễn viên trong loạt dự án điện ảnh như Memories of new year (Thái Lan), Yêu đi đừng sợ, Yêu em bất chấp, Trạng Quỳnh.



Diễn viên Karen Nguyễn

Karen Nguyễn tốt nghiệp ngành đạo diễn sân khấu và hoạt động diễn xuất trong nhiều dự án. Gần đây nhất cô gây sốt khi thủ vai Hân – bạn thân giật bồ của Hương Giang trong MV Anh đang ở đâu đấy anh.

Đảm nhận âm nhạc cho phim là nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Là một người Đà Lạt, Phạm Hải Âu cho biết anh rất có cảm tình với những ai trân trọng quê hương mình. Đây là một phần nguyên do anh quyết định tham gia Người giữ ký ức. “Chuyện phim không cao trào không nặng nề . Điều đọng lại cho mọi người là sự mất mát, hẫng hụt, rất khó diễn tả bằng lời nhưng tôi nghĩ nếu ai đã từng trải qua cảm giác đau đớn mà tôi muốn nói đến thì họ sẽ hiểu. Mọi thứ trôi tuột, trống rỗng trong hư vô", nhạc sĩ Phạm Hải Âu chia sẻ.

Phạm Hải Âu hoàn thành nhạc phim Người giữ ký ức tại Đà Lạt, và anh hài lòng với hơi thở Đà Lạt trong tác phẩm này. Nói về ý đồ khi sáng tác ca khúc, nhạc sĩ trải lòng: "Với tôi khi mất đi người yêu và vẫn phải tiếp tục cuộc sống thường ngày. Vẫn phải thức dậy, lao động, lang thang đâu đó hay trở về nhà. Mọi hành động, mọi cảm giác đều không buồn, không vui, đều là vô nghĩa. Có một câu như thế này: “Người ta hút thuốc không phải là thích cảm giác hút thuốc, người ta hút thuốc chỉ vì muốn có cảm giác đang làm một điều gì đó có nghĩa"".



