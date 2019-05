Đại tiệc âm nhạc 'dám khác biệt' của giới trẻ Sài Gòn

TP.HCM sẽ là điểm đến đầu tiên của chuỗi sự kiện BUDX ở Việt Nam. BUDX là chuỗi sự kiện quy tụ những nghệ sĩ từ âm nhạc đến nghệ thuật đường phố cùng biểu diễn, đối thoại, workshop và nhiều hoạt động khác... tạo ra một sân chơi cho các tài năng trẻ được cọ xát trong các lĩnh vực trên.

Với tên gọi BUDX Ho Chi Minh City, chương trình diễn ra từ ngày 28 đến 30-5 tại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM. Ở BUDX Ho Chi Minh City, giới trẻ sẽ cùng khám phá những chủ đề trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật như: Âm nhạc điện tử (EDM); nghệ thuật đường phố (graffiti); phong cách thời trang streetwear, drag queen...

Nhiều buổi trò chuyện về các chủ đề này sẽ được tổ chức như tối 28-5 là đêm trò chuyện của nghệ sĩ Danny Daos với khát vọng tìm một sân chơi và chỗ đứng cho loại hình graffiti ở Việt Nam thông qua chủ đề: Graffiti - Khi thành phố là không gian cho nghệ thuật biểu hiện.

Nghệ sĩ Danny Daos (ngoài cùng bên phải), MC Thuỳ Linh (ngoài cùng bên trái) và một bạn trẻ đang bày tỏ niềm đam mê và khát vọng tìm chỗ đứng cho graffiti - Ảnh: Hạ Quyên



Ngoài ra, với sự dẫn dắt của MC Thùy Linh những chủ đề về tái tạo phong cách riêng của thời trang Việt thông qua streetwear; về sự ảnh hưởng của nhạc điện tử trong V-pop với Orange; dám khác biệt với Touliver... hứa hẹn sẽ là những buổi trò chuyện thú vị.

BUDX Ho Chi Minh City còn quy tụ rất nhiều tên tuổi nghệ sỹ quốc tế như: Dj Cedric Gervais, tác giả những bản remix ấn tượng của Lana Del Rey, Katy Perry và Miley Cyrus; Dj TroyBoi và nhà sản xuất What So Not; hay cùng nhau cháy hết mình trong âm nhạc của các nghệ sĩ Việt: Touliver, Rhymastic, Masew, Long Halo, Minh Trí, Big Daddy, Bích Phương, Orange...