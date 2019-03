Đào Anh Khánh tổ chức Đáo Xuân trên sân khấu lớn nhất nước

Theo nghệ sĩ Đào Anh Khánh, sau tám lần tổ chức Đáo Xuân, đây là lần thứ chín nghệ sĩ Đào Anh Khánh tổ chức một chương trình lễ hội Đáo xuân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và độc đáo hiếm có trên thế giới.



Đáo xuân 9 không chỉ lớn nhất về không gian nghệ thuật với những công trình nghệ thuật đương đại hoành tráng, nhiều tác phẩm điêu khắc hình trụ với chiều cao 35m và chiều rộng 4,5m.

Tại đây không chỉ quy tụ ngôn ngữ nghệ thuật của cả thế giới mà còn được bố trí sắp đặt với 6 sân khấu lớn tự nhiên ngoài trời (lớn nhất Việt Nam) trải rộng trên diện tích gần 50ha của thung lũng Gầm Trời (xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, cách Hà Nội 50km).

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh chia sẻ tại buổi công bố sự kiện.

Nơi đây sẽ được nghệ sĩ Đào Anh Khánh cùng với hơn 250 nghệ sĩ quốc tế đến từ 27 quốc gia và 50 nghệ sĩ Việt Nam trình diễn bùng nổ và thăng hoa với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: Âm nhạc đương đại, điêu khắc, hội họa, thơ ca, nhảy múa, nghệ thuật sắp đặt, Len Arts, Visual Arts, Design Arts,... chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ được diễn ra liên tục trong vòng 24 tiếng (từ 14 giờ ngày 23-3 đến 14 giờ ngày 24-3-2019).



Anh cũng chia sẻ, để thực hiện chương trình phải huy động 150 nghệ sĩ là nông dân thuần túy của xã này làm diễn viên, kết hợp với các diễn viên múa của Việt Nam và thế giới, quanh sân khấu chính.

“24 tiếng gói trọn luôn, không dừng. Tôi nghĩ rằng công chúng khi ra về khó mà quên được cuộc đại trình diễn nghệ thuật tổng hợp vào lúc nửa đêm. Kết thúc vào lúc 12 giờ đêm với những đỉnh cao nghệ thuật sẽ dâng lên vào thời điểm này”, nghệ sĩ Đào Anh Khánh nói.

Các công đoạn chuẩn bị cho sự kiện đang được gấp rút hoàn thành.



Nói về công tác đảm bảo an ninh cho chương trình, anh cho hay chương trình sẽ được tổ chức đảm bảo an toàn tính mạng và trật tự xã hội, sức khỏe con người, cả thực phẩm nước uống…

“Chúng tôi báo cáo chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh để chính quyền có sự phối hợp. Tôi muốn công an vào cuộc, chúng tôi làm việc chủ động đủ đáp ứng vấn đề an ninh khi cần thiết”, Đào Anh Khánh cho biết.



Được biết Đáo Xuân năm nay sẽ kiểm soát giấy mời. “Đứng về mặt tổ chức, dựa trên điều kiện thực tế của thung lũng tối đa có thể chứa được bao nhiêu mà vẫn đảm bảo an toàn. Cá nhân tôi, thung lũng này có thể chứa được khoảng hai vạn người, chủ yếu công chúng từ Hà Nội, người nước ngoài đang làm việc tại Hà Nội”, anh nói.

Không gian nơi diễn ra sự kiện.



Nói thêm về công tác này, ông Nguyễn Anh Điệp, Tổng Giám đốc Hùng Vương Media, cho biết đơn vị này đã thuê một công ty dịch vụ bảo vệ, Công an huyện Lương Sơn cũng tổ chức khảo sát cùng với ban tổ chức, lên phương án an ninh an toàn, lực lượng an ninh sẽ được bố trí trong khu vực Thung lũng Gầm Trời.