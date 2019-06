Đào Bá Lộc đóng MV đam mỹ qua 'Thật lòng'

Đào Bá Lộc kể chuyện tình thời thanh xuân.

Tuy nhiên, cuối MV tưởng chừng như sẽ không có một kết thúc đẹp nhưng bất ngờ cậu bạn trai lại xuất hiện trước Đào Bá Lộc nở nụ cười hạnh phúc, mở ra một cái kết mở cho người xem.

Với sản phẩm lần này, Đào Bá Lộc vừa là diễn viên, vừa là biên kịch, nhà sản xuất và đồng đạo diễn nên gần như anh phải làm việc hết công suất. Một mình đảm nhận nhiều công việc tuy rất vất vả nhưng Đào Bá Lộc rất vui vì mọi thứ đều rất nhịp nhàng, tạo ra sản phẩm đúng với ý của mình.

Đến khi trưởng thành, chàng trai do Đào Bá Lộc thể hiện quyết định thể hiện tình cảm và bất ngờ nhận được phản hồi từ người bạn từng thầm thương trộm nhớ.



Đào Bá Lộc gây ấn tượng khi bước ra từ cuộc thi The Voice và để lại dấu ấn mạnh mẽ hơn khi tham gia cuộc thi Sing My Song mùa đầu tiên. Đào Bá Lộc còn có khả năng sáng tác và những ca khúc do chính anh viết đều được khán giả yêu mến như: Thanh xuân, Đơn phương, Đêm mùa mưa , Gửi thời niên thiếu, Từng... và MV luôn đạt được con số triệu views nhờ mang màu sắc mới lạ, nhẹ nhàng như đúng phong cách của nam ca sĩ.