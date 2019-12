Đêm tiệc Giáng sinh đáng nhớ của nhóm nhạc nhà giàu Sg048

Mở màn bữa tiệc âm nhạc, “dàn hợp xướng” SGO48 với chỉ huy trưởng Kaycee đã khéo léo đưa khán giả đến với không khí giáng sinh qua giai điệu quen thuộc của bài We wish you a merry X'Mas.

Ngay sau đó các cô gái khuấy động sân khấu bằng những điệu nhảy đầy năng lượng mang đậm phong cách J-pop với các ca khúc đã gắn bó với nhóm từ những ngày đầu như SGO Festival, SGO48, Shonichi, Shoujotachiyo, Aitakatta…





Trong phần 2 cũng là phần xứ mệnh của nhóm, khi giai điệu bài hát “365 máy bay giấy” vang lên là những phút giây lắng đọng để người hâm mộ có thể nhìn lại chặng đường nhóm vừa đi qua. Kèm theo đó là các clip hành trình giúp khán giả hiểu thêm về nhóm và cũng là cơ hội để công chúng sâu chuỗi lại những hoạt động mà nhóm đã tham gia trong suốt 365 ngày kể từ khi bebut. Hình ảnh ấn tượng có lẽ là những chiếc máy bay giấy bay là là trên sân khấu khiến khán giả rất hào hứng.

Tất nhiên, đêm nhạc không thể thiếu ca khúc mang đậm dấu ấn của SGO48 Heavy Rotation. Giai điệu, ca từ như truyền một luồng năng lượng mạnh mẽ đến người xem. Cái hay của bữa tiệc âm nhạc chính là việc nhóm SGO48 không quá tham lam trong việc làm mới các ca khúc của mình.

Xen kẽ với những bản mash up, nhóm vẫn dành những khoảnh khắc để thể hiện những ca khúc đã gắn liền từ những ngày đầu theo cách hát và cảm xúc cũ, thứ cảm xúc căng tràn nhựa sống của các cô gái đôi mươi.





Cũng trong phần 2 là màn giới thiệu dàn Senbatsu – đặc sản của nhà 48. Mặc dù nhóm có đến 27 thành viên nhưng ở mỗi single hay MV ra mắt thì chỉ có 16 idol được chọn. Đây là mô hình không chỉ đào tạo đơn thuần mà là nơi để các bạn cạnh tranh bằng chính thực lực và tài năng của mình.

Khoảnh khắc từng thành viên được xướng tên bước ra vẫy chào người hâm mộ, đó chính là giây phút các cô gái được công nhận và được trao cơ hội để góp mặt trong single 2 lần này.

Đó cũng là giây phút khiến các fans hội hộp chờ đợi không kém idol vì muốn xem oshi của mình có nhận được vinh dự đó không.





Và trong single 2 lần này 16 Senbatsu được gọi tên là Ánh Sáng với vai trò center, tiếp theo là Anna, Trùng Dương, Kaycee, Janie, Hikari……. Và sự thay đổi duy nhất so với single đầu tiên là sự xuất hiện của cô nàng có giọng hát cao vút Xuân Ca thay cho vị trí của Minxy.





Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, trong mini show lần này nhóm cũng bày bán các sản phẩm mới như photoset giáng sinh, lịch bàn, poster, lightstick, áo nhóm, sổ tay… nhiều người hâm mộ đã đến từ rất sớm, xếp hàng dài chờ đợi để mua vật phẩm dù giá không hề rẻ.

Kết thúc mini show là sự kiện Hi-five của nhóm dành cho người hâm mộ. Đây là thời khắc được fan chờ đợi nhất bởi họ được “đập tay” và tận mắt nhìn thấy idol ở khoảnh cách gần nhất.





Như vậy mini show đầu tiên trong sự nghiệp của các cô gái SGO48 đã chính thức khéo lại đồng thời cũng là giây phút mở ra cho nhóm những chân trời mới.

10 bài hát trong đêm nhạc có thể là quá ít với người hâm mộ và có thể vẫn còn vài khuyết điểm mà các cô gái mười tám đôi mười chưa kịp hoàn thiện, nhưng bằng nổ lực và sự cố gắng hết mình của từng thành viên, SGO48 đã chinh phục trọn vẹn trái tim khán giả và công chúng yêu nhạc bằng nguồn cảm hứng tích cực, tràn đầy năng lượng.