Điểm mặt những bộ phim không thể bỏ lỡ dịp 30-4

Avengers – Endgame

Đương nhiên đây sẽ là cái tên không thể bỏ qua trong thời gian này. Avengers - Endgame đang làm mưa làm gió tại các rạp phim ở Việt Nam và cả trên thế giới nhằm kỷ niệm 10 năm vũ trụ MCU với dàn diễn viên hùng hậu như: Chris Evans (Captain America), Brie Larson (Captain Marvel), Robert Downey Jr (Iron man), Scarlett Johansson (Black Widow), Chris Hemsworth (Thor)… và hàng loạt ngôi sao Hollywood khác đã gắn bó với vũ trụ Marvel suốt những năm qua đều được tập hợp trong bom tấm này.





Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá tích cực từ giới phê bình cũng như khán giả trên thế giới. Phim tạo cho khán giả đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác và nhiều tình tiết được đẩy lên cao trào khiến người xem không thể rời mắt. Đây là bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại tính giải trí cao cho khán giả dịp lễ này.



Nếu bạn đang lựa chọn một cảm xúc khác lạ, gây hồi hộp, rùng rợn thì kinh dị La Llorona là một lựa chọn sáng suốt.





Là một bom tấn từ ông hoàng phim kinh dị James Wan, đạo diễn những phim kinh dị ăn khách nhất thế giới thời gian qua như: The Conjuring, Annabelle, The Nun… Bộ phim này lấy bối cảnh năm 1973 tại Los Angeles, với nhân vật chính là Anna Garcia (Do Linda Cardellini thủ vai), một nhân viên công tác xã hội góa chồng đang nuôi nấng hai đứa con nhỏ.

Sau khi điều tra vụ việc bà mẹ bị buộc tội bạo hành trẻ em, Anna đã phát hiện ra những bí ẩn khó khó giải thích và những việc làm ghê rợn mà kẻ đứng sau chính là ác ma than khóc trong truyền thuyết La Llorona. Từ đó Anna và con của cô bị bị đe dọa bởi ác phụ khiến cô buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của một thầy cúng địa phương để tống khứ bà mẹ ác quỷ về nơi mụ thuộc về.



Là một trong những phim kinh dị đang được mong chờ trong dịp lễ này, La Llorona hứa hẹn sẽ đem lại những cảm xúc thú vị cho người xem.

Những phim dành cho gia đình

Bên cạnh những bộ phim hành động hay kinh dị không thích hợp cho các em nhỏ thì trong dịp lễ vẫn có những bộ phim nhẹ nhàng nhưng mang tính giải trí cao mà cả gia đình đều có thể xem được.





Upin & Ipin: Truyền thuyết thần đao bộ phim có điểm cộng khi nội dung mới lạ, hài hước và để lại trong lòng các khán giả nhỏ tuổi những thông điệp giáo dục tích cực cũng như những cảm xúc xúc động về tình cảm gia đình. Những bài học được lồng ghép khéo léo về cách đối nhân xử thế và về cả cách tha thứ lỗi lầm.

Các nhân vật trong bộ phim, dù là ai đi nữa đều phải trải qua những chuyện không may trong cuộc sống tuy nhiên họ đã cố gắng đối chọi lại những thử thách ấy bằng trái tim trong sáng và tràn đầy tình yêu thương, cuối cùng họ cũng sẽ nhận lại được tình yêu thương cho mình. Bộ phim vừa là lựa chọn tốt để cả gia đình giải trí trong dịp lễ này vừa là cơ hội để các phụ huynh đưa đến những bài học bổ ích thông qua bộ phim lý thú, dễ đọng lại trong lòng người.







Bên cạnh Upin & Ipin: Truyền thuyết thần đao thì cũng có những bộ phim hoạt hình mang tính giải trí cao, nhiều tình tiết vui vẻ, hài hước tương tự, tạo cảm giác thoải mái, thích hợp cho cả gia đình cùng nhau vào rạp như: The queen's corgi (Những chú chó hoàng gia) hay Running Man: Cuộc Đua Bắt Đầu…