Fan Đà thành “tan chảy” trước màn biểu diễn của các sao

Đúng như mong đợi của khán giả trước đó, lễ hội Phố Hàng Nóng do Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tổ chức đã khiến hàng chục ngàn giới trẻ Đà Nẵng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với hàng loạt “Thách thức nóng vẫn cứ tươi” và “tan chảy” trước các màn trình diễn nóng bỏng, ngập tràn “thính” của các ngôi sao đang được hàng triệu bạn trẻ yêu mến nhất.

Không chỉ là nơi thăng hoa của những bản siêu hit, phá đảo khắp các bảng xếp hạng nhạc số và gây chao đảo hàng triệu bạn trẻ như 'Mượn rượu tỏ tình', 'Xin anh đừng', 'Anh nhà ở đâu thế', ‘Đen Đá Không Đường’… Sân khấu Phố Hàng Nóng còn bùng nổ với những màn trình diễn nóng bỏng và đầy chất “thính” của các ngôi sao đang được giới trẻ mến mộ nhất.

Ngay khi giờ G điểm, hàng vạn khán giả đã quẩy cuồng nhiệt chào đón người khai màn cho đêm nhạc nóng nhất mùa hè là cặp đôi hot bậc nhất làng giải trí, liên tục “phá đảo” các bảng xếp hạng âm nhạc gần đây AMEE và Kay Trần với “bản hit triệu view” cùng tên.

Tiếp đến, cô công chúa nhà ST.319 lại tiếp tục “đốn tim” khán giả khi thể hiện hit mới Đen Đá Không Đường và đặc biệt khiến cả sân khấu quay cuồng theo giai điệu dễ thương của ca khúc làm nên tên tuổi của AMEE, Anh Nhà Ở Đâu Thế.

AMEE đã chinh phục hoàn toàn khán giả Đà Nẵng với ngoại hình tươi tắn, quyến rũ đặc biệt giọng hát dễ thương và truyền cảm của cô nàng đã làm “ngây ngất” biết bao chàng trai thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam này.

Bất ngờ hơn, vừa tình tứ “cưa cẩm” “Tân binh 10X” AMEE trong tiết mục song ca, Kay Trần đã quay sang công khai thể hiện nhớ nhung “hot girl” Thảo Phạm với ca khúc đã từng đem 2 người “đến gần nhau hơn” Phía Sau Em.

Kay Trần liên tục có những hành động, cử chỉ quan tâm Thảo Phạm khiến khán giả hò reo thích thú. Đáp lại, hot girl Thảo Phạm đã có màn kết hợp đầy tình tứ và tươi tắn cùng “người cũ” trên sân khấu Phố Hàng Nóng.





Sau giai điệu ngọt ngào của cặp đôi Kay Trần – Thảo Phạm là màn trình diễn rực lửa của nữ ca sĩ đến từ Cam Ranh, Trương Thảo Nhi với loạt các bản hit gần đây của cô như Bốn Chữ Lắm, Người Yêu Của Em, Anh Chàng Nhà Bên và Uống Trà.

Chưa hết bất ngờ, khán giả Đà Nẵng lại vỡ oà thêm một lần nữa khi đón chào thêm một cặp đôi “nức lòng người hâm mộ” của showbiz Việt - Big Daddy & Emily. Emily mở đầu bằng ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình Xin Anh Đừng, và tiếp tục cùng Big Daddy khuấy động bầu không khí lễ hội với loat hit triệu view Khi Mình Xinh Thì Mình Làm Gì?, Nóng, Người Tình Nhỏ Bé.

Cả sân khấu với hàng vạn khán giả trẻ như muốn vỡ tung và say ngây ngất khi cặp đôi nổi tiếng này trình diễn “bản hit trăm triệu view” Mượn Rượu Tỏ Tình. Không khí Lễ hội Phố Hàng Nóng đã được đẩy lên tới độ nóng cực đỉnh.

Đặc biệt, ngay trên sân khấu Phố Hàng Nóng, Emily đã “vạch tội” anh chồng chuyên viết nhạc ‘thả thính’ rằng “Ở nhà Big Daddy chẳng bao giờ tỏ tình cả!” khiến anh chàng “cạn lời” trước hàng chục ngàn khán giả.

Bữa tiệc âm nhạc được tiếp nối với hàng loạt những ca khúc nổi tiếng trong và ngoài nước được thể hiện bởi bốn chàng trai vô cùng tài năng từ nhóm F-band: Bùa Yêu, Một Đêm Say, Liên khúc Despacito - Hongkong 1 - Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, The Cup Of Life - Vũ Điệu Hoang Dã, Havana…





Xuyên suốt những màn trình diễn nóng bỏng, cuồng nhiệt cùng hàng trăm món ăn đường phố cay nóng là thông điệp “Thách thức nóng vẫn cứ tươi”, cổ vũ lỗi sống năng động, đam mê khám phá, đối đầu thách thức dành cho các bạn trẻ. Hãy cứ quẩy nhiệt, sống nhiệt mà vẫn tươi để tận hưởng mọi dư vị của ngày hè náo nhiệt. Có thể nói, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh đã tạo được dấu ấn mỹ mãn trong lòng khán giả Thành phố sông Hàn, kết nối hàng triệu tâm hồn người trẻ.

Sau Hà Nội và Đà Nẵng, lễ hội sẽ tiếp tục cuộc hành trình xuyên Việt trong sự ngóng chờ của giới trẻ Sài Gòn vào ngày 27-7 tới đây. Với sự háo hức của cộng đồng mạng, đặc biệt là các bạn trẻ yêu nhạc và đam mê khám phá, Lễ hội Phố Hàng Nóng hứa hẹn sẽ là điểm check-in lý tưởng nhất của giới trẻ trong mùa hè này, nơi các bạn có thể thoả thích “Thách thức nóng mà vẫn tươi”!