Goo Hara tự tử tại nhà riêng nhiều đồng nghiệp hủy show

42 ngày sau cái chết của cô bạn thân Sulli (bên trái), Goo Hara đột ngột qua đời tại nhà riêng khiến hàng loạt nghệ sĩ đã hủy bỏ toàn bộ lịch trình để chia buồn với nữ đồng nghiệp như: Mamamoo, EXO, NCT 127, UP10TION, Park Ji Hoon, Jung Hae In, Im Soo Hyang. Goo Hara qua đời tại nhà riêng ở Cheongdamdong, Seoul tối 24-11, hưởng dương 29 tuổi.

Han Seung Yeon thành viên cùng nhóm nhạc với Goo Hara sốc nặng khi nghe tin bạn qua đời. Han Seung Yeon đã đến căn hộ của Goo Hara để xác nhận sự việc. Cô được cho là gặp gỡ Goo Hara vài ngày trước.



Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ chia buồn như Rapper DinDin đã viết: "Đáng lẽ mình phải giúp cậu dù chỉ là một chút ít ỏi, xin lỗi cậu. Mình tức giận bản thân quá mức. Xin lỗi và cảm ơn cậu".

Kahi - cựu trưởng nhóm After School tiếc thương: "Lại một mặt trời lặn xuống... Yên nghỉ nhé”.

"Trái tim tôi quặn thắt”, diễn viên Han Ye Seul đau buồn chia sẻ.



Sáng 25-11, công ty chủ quản tại Nhật - Production Ogi của Goo Hara cũng đã ra thông báo về lễ tang chính thức: "Người hâm mộ và giới truyền thông có thể bày tỏ sự tiếc thương dành cho Goo Hara tại phòng đầu tiên của nhà tang lễ thuộc Bệnh viện Seoul St.Mary, quận Gangnam từ 15 giờ đến nửa đêm vào ngày 27-11".



Đây cũng là nơi diễn ra lễ viếng của nữ ca sĩ Sulli qua đời ở tuổi 25 cách đây gần hai tháng.



Goo Hara sinh ngày 13-1-1991, được biết đến với biệt danh Hara, là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô là cựu thành viên nhóm KARA.

Năm 2011, Goo Hara tham gia bộ phim truyền hình City Hunter.

Năm 2015, Goo Hara solo và phát hành ca khúc Alohara (Can You Feel It?) được giới trẻ yêu thích.