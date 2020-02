Google Doodle vinh danh Nise da Silveira là ai?

Hình ảnh trên trang chủ Google ngày 15-2



Google cho hay, Nise da Silveira là một trong số ít nữ y bác sĩ vào thời đại của bà. Bà đã mạnh dạn phá bỏ những thủ tục khám chữa trong lĩnh vực tâm thần, đi tiên phong trong cách tiếp cận nhân đạo hơn để điều trị cho bệnh nhân.

Nise da Silveira sinh ngày 15-2-1905 tại thành phố Maceió phía đông bắc Brazil. Bà Nise da Silveira tốt nghiệp ngành y khoa năm 1926 khi mới 21 tuổi và là người phụ nữ duy nhất trong lớp. Đến năm 1933 Nise da Silveira đến Rio và bắt đầu làm việc tại một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố.

Tại đây, Nise da Silveira cảm thấy bất bình trước các thủ tục y tế khắc nghiệt mà các bác sĩ đang dựa vào để điều trị cho các bệnh tâm thần như giam giữ trong bệnh viện tâm thần, sốc điện, liệu pháp insulin và cắt thùy não.

Thay thế cho liệu pháp sốc này, bà khuyến khích bệnh tâm thần phân liệt vẽ. Bà đã gửi một số bản vẽ cho nhà tâm thần học người Áo Carl Gustav Jung, người đã hướng bà đến với công việc này.

Nữ bác sĩ Nise da Silveira. Ảnh: Pressenza



Năm 1952 bà đặt Museum of Images of the Unconscious tại Rio de Janeiro, đây là một trung tâm học tập và nghiên cứu trong các xưởng vẽ và mô hình. Nhờ đó Nise da Silveira giới thiệu ngành phân tích tâm lý học tại Brazil.



Vài năm sau, năm 1956, Nise da Silveira đã phát triển một công trình có tính cách mạng vào thời điểm ấy: mở Casa das Palmeiras (Palms House), một phòng khám cho các bệnh nhân cũ của khoa tâm thần để họ có thể tự do sáng tác nghệ thuật và được điều trị như bệnh nhân ngoại trú. Bà cũng thành lập nhóm nghiên cứu C.G. Jung và bà chủ trì đến năm 1968.