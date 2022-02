Đường hoa, đường sách tăng người tham quan, doanh thu Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 đã đóng vào tối 6-2 sau chín ngày mở cửa phục vụ người dân TP du xuân. Trong suốt thời gian mở cửa, đường hoa đón hơn 350.000 lượt khách tham quan, trong đó đặc biệt đông vào buổi chiều và buổi tối. Có thời điểm ban tổ chức phải tạm thời đóng cửa đường hoa để giãn bớt số lượng khách bên trong theo yêu cầu phòng chống dịch. Số lượng khách tham quan đường hoa năm nay tăng 440% so với năm ngoái. Đường sách TP.HCM ở trục đường Nguyễn Văn Bình đón gần 60.000 lượt khách tham quan kể từ ngày 27 âm lịch đến mùng 6 tết. Doanh thu đạt khoảng 1,5 tỉ đồng cho những ngày tết. So với tết năm 2021, lượng khách và doanh thu các đơn vị tăng khoảng ba lần. Riêng tại tuyến đường sách Nguyễn Huệ, số sách bán ra đạt 35.000 bản, tăng 437% so với năm trước; doanh thu đạt 3,6 tỉ đồng, tăng 386,4% so với năm 2021; số lượt khách đến đây đạt 850.000 lượt, tăng gần 400% so với năm ngoái.