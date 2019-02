H'Hen Niê đọ sắc với Miss Universe tại New York Fashion Week

Đây là show diễn trong khuôn khổ New York Fashion Week 2018. H’Hen Niê lần đầu trải nghiệm cái lạnh của những ngày New York đầy tuyết trắng. Cô cho biết đó là một khó khăn đối với bất cứ cô gái nào đến từ xứ sở nhiệt đới. Tuy nhiên, H’Hen Niê vẫn rất rạng rỡ, thần thái trong các trang phục do Phương My thiết kế.

H'Hen Niê đang trải qua những ngày làm việc tại New York lạnh giá



Tại đây, H’Hen Niê có dịp tái ngộ cùng Catriona Gray - đương kim Miss Universe. Đây không phải là cuộc gặp tình cờ bởi cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau cuộc thi và hẹn nhau cùng xem show diễn.



Hai nàng hoa hậu vẫn giữ liên lạc với nhau và hội ngộ ở New York Fashion Week





Với lần đầu chào sân New York Fashion Week, NTK Phương My mang đến bộ sưu tập có tên “Sayonara” – lấy cảm hứng từ câu nói của Triết gia Phật giáo người Nhật, Kaneko Daiei – “Cánh hoa tàn, nhưng đóa hoa còn sống mãi. Hình dáng lụy tàn, nhưng phẩm giá còn lưu truyền”. BST là cảm xúc của NTK Phương My về sức mạnh ẩn dưới vẻ đẹp mỏng manh và thanh tao của người phụ nữ Á Đông. Đây cũng là show diễn duy nhất của New York Fashion Week sử dụng toàn người mẫu châu Á.





Hai người đẹp rất vui vẻ trò chuyện cùng nhau

Những ngày sắp tới, H’Hen Niê có kế hoạch gặp gỡ tổ chức Miss Universe và Room To Read thế giới tại Mỹ.