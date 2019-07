Hoa hậu đẹp nhất thế giới nói gì với nữ sinh Vĩnh Long

Ngày 30-6, Hoa hậu H’Hen Niê đã tham gia trại hè “Vươn tới ước mơ” cùng với 400 em nữ sinh tại tỉnh Vĩnh Long trong khuôn khổ dự án cộng đồng Room To Read. Tại đây hoa hậu đã tham gia định hướng cho các em nữ sinh về chuyện nghề nghiệp khi là một trong những diễn giả chính, giao lưu và chia sẻ trong tọa đàm “Hành trang tuổi 18”.

H’Hen Niê chia sẻ kinh nghiệm sống, giúp các nữ sinh định hướng tương lai.



Với những kinh nghiệm từ bản thân, H’Hen Niê chia sẻ mong muốn các em nữ sinh trong thời điểm chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học sẽ có những chọn lựa đúng đắn cho tương lai. Với những em không có dự định học tiếp đại học, chọn cách đi làm để phụ giúp gia đình, H’Hen Niê cũng đưa ra những lời khuyên, giúp các em giảm bớt những băn khoăn và trăn trở không thể kể cùng ai.

Các nữ sinh tỏ ra rất quyến luyến H'Hen.



Là một người được bầu chọn là hoa hậu đẹp nhất thế giới, có rất nhiều thành công, H’Hen Niê lại có những chia sẻ rất khiêm tốn với các nữ sinh Vĩnh Lông. Cô nói: “Hen rất khâm phục các bạn nữ sinh ở Vĩnh Long vì sự bản lĩnh, tự tin ham học hỏi. Các bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi tham gia vào các hoạt động của Room To Read. Ngày xưa Hen không được như các bạn đâu, vì vậy phải cố gắng nhiều hơn nữa, tương lai là của các bạn!”.

Hoa hậu chơi trò vận động rèn kỹ năng sống cùng các nữ sinh.



Được biết, với vai trò Đại sứ Toàn cầu, Hoa hậu H’Hen Niê cùng tổ chức Room To Read thực hiện các dự án cộng đồng mang tầm quốc tế và hướng đến đối tượng nữ sinh trên toàn thế giới. Hoa hậu H’Hen Niê cam kết sẽ gây quỹ với khoản tiền 22.000USD để thiết lập một thư viện thân thiện Room to Read với sách vở chất lượng tại tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam và tài trợ cho 50 em nữ sinh từ châu Á, châu Phi để hoàn thành bậc trung học phổ thông và phát triển các kĩ năng sống thông qua chương trình Hỗ trợ Giáo dục cho nữ sinh. Các cam kết đóng góp của H’Hen Niê là một phần trong chiến dịch toàn cầu của Room to Read mang tên Active for Education.

Một năm qua H’Hen Niê luôn đồng hành cùng tổ chức Room To Read trong các hoạt động hỗ trợ về giáo dục như: xây dựng xong thư viện Room To Read tại Lâm Đồng, hỗ trợ học bổng cho 50 nữ sinh trên toàn thế giới… Hiện, số tiền cô quyên góp được là hơn 18 ngàn USD. Cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng Room To Read trong những kế hoạch sắp tới, ngay cả khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu vào cuối năm nay.