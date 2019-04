Học trò Nguyễn Hải Phong giành quán quân 'Ban nhạc Việt'

Sau bốn tháng diễn ra, đêm chung kết Ban nhạc Việt mùa 2 đã chính thức khép lại tối 7-4 với sự lên ngôi của ban nhạc Fire đội nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Kết thúc đêm thi thứ ba vòng thi Thử thách và Biểu diễn, bốn ban nhạc xuất sắc bước vào vòng chung kết cuộc thi gồm Những năm 90 đội huấn luyện viên Đức Trí, Fire đội huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong, Radio và 18B đội huấn luyện viên Phương Uyên.





Trong đêm thi chung kết gameshow Ban nhạc Việt còn sự tham gia của tám giám khảo khách mời đồng hành cùng bốn huấn luyện viên trong việc đánh giá phần trình diễn của các ban nhạc. Điểm số của các ban nhạc trong tập 12 vẫn được tính dựa trên 50% số điểm của giám khảo khách mời và 50% của 4 huấn luyện viên. Bốn huấn luyện viên và các giám khảo khách mời đều có riêng cho mình một bảng điểm. Thang điểm chấm cho các ban nhạc được tính từ 70 đến 100 và các huấn luyện viên cũng như các giám khảo khách mời không được chấm cho các ban nhạc chung một số điểm.

Ban nhạc "Những năm 90"



Những năm 90 đã trình diễn mở đầu đêm thi cuối cùng với phong cách hát đối đáp qua ca khúc Cô hàng nước. Nguyễn Hải Phong gửi lời cảm ơn tới Những năm 90 vì đã giúp anh sống lại những kí ức của thời thơ ấu bằng cách truyền đạt rất nhẹ nhàng. Anh chia sẻ rằng anh vẫn dành nhiều tình cảm cho Những năm 90 từ khi ban nhạc này mới tham gia chương trình cho tới tận đêm chung kết. Còn diva Mỹ Linh cho rằng qua mỗi vòng thi, tình cảm của chị dành cho Những năm 90 lại tăng lên.





Tuy nhiên, ở đêm thi cuối cùng, do bản thân diva kì vọng quá nên chị cảm thấy Những năm 90 chưa thật sự tốt như mong muốn của chị.Tuy nhiên nữ diva vẫn đánh giá phần khi của Những năm 90 là khá tốt và tròn trịa. Đồng quan điểm với đồng nghiệp, nhạc sĩ Phương Uyên cho rằng hai vocal của Những năm 90 không thể hiện tốt như mọi khi. Và chị cũng gửi lời cảm ơn đến ban nhạc vì đã mang đến màu sắc rất đẹp, rất long lanh cho chương trình. Về phần mình, huấn luyện viên Đức Trí cho rằng anh đã yêu cầu hơi quá sức đối với học trò của mình.

Ban nhạc Radio của đội huấn luyện viên Phương Uyên



Radio mang đến những giai điệu rock sôi động với ca khúc của chính huấn luyện viên của mình - I’m not ready for this. Huấn luyện viên Đức Trí cho rằng phần thi của Radio hay nhất từ đầu chương trình cho tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên do phần sáng tác của Phương Uyên chưa hợp với giọng hát của vocal nên đó là điểm trừ duy nhất trong phần thi này.





Diva Mỹ Linh chúc mừng Radio vì đã có một phần thi tuyệt vời, cả ban nhạc đã chơi rất hết mình. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận định Radio đã mang đến một màu sắc mới cho showbiz, một bài hát chia tay theo phong cách mới. Anh cũng nhìn thấy sự quyết tâm, khao khát rất lớn trong ánh mắt của các thành viên Radio và rất xứng đáng trở thành Quán quân của chương trình. Còn nhạc sĩ Phương Uyên đã rất xúc động với phần thi của học trò. Chị chia sẻ về cảm hứng viết ca I’m not ready for this khi nghe học trò của mình tâm sự vừa mới chia tay người yêu nhưng chưa sẵn sàng cho điều đó. Và chị đã cảm thấy trái tim của mình nghẹt thở vì những cảm xúc mà Radio mang lại.

Ban nhạc Fire đội huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong



Ban nhạc Fire lựa chọn trình diễn ca khúc tự sáng tác Chuyện 3 trong đêm chung kết với phong cách nhạc điện tử. Nhạc sĩ Đức Trí nhận xét cách dựng bài và hòa âm bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các ban nhạc trên thế giới. Anh cho rằng học hỏi là điều cần thiết nhưng Fire cần đưa cá tính riêng của mình vào trong những sản phẩm tiếp theo của mình nhưng anh vẫn đánh giá cao phần thi của ban nhạc này.

Điểm mạnh của Fire là vocal nhưng phần phối của phần trình diễn này “hơi đều” và mang dáng dấp của những phần thi trước khiến nhạc sĩ Phương Uyên có đôi chút thất vọng. Còn diva Mỹ Linh dành nhiều lời khen tặng dành cho vocal của Fire gửi lời chúc mừng tới ban nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thể hiện sự tự hào về học trò vì Fire là ban nhạc bị ít bị ảnh hưởng bởi huấn luyện viên mà có phong cách riêng cho mình.

18B đội huấn luyện viên Phương Uyên



Ban nhạc trình diễn cuối cùng trong đêm chung kết là 18B với bản phối hai ca khúc của nhạc sĩ Phương Uyên là Anh tôi và I want you back theo phong cách funk. Bản mash-up này kể về câu chuyện buồn của chính huấn luyện viên Phương Uyên. Diva Mỹ Linh cho rằng franky là một thể loại nhạc khó, đặc biệt cần có sự gắn kết cao giữa các thành viên trong ban nhạc. Tuy nhiên 18B đã làm được điều này và chị không ngần ngại dành cho ban nhạc này nhận xét “tuyệt vời”.

Bên cạnh đó, diva cũng dành sự ngưỡng mộ cho nhạc sĩ Phương Uyên khi chị là nhạc sĩ theo đuổi phong cách rock nhưng lại đưa ra một bản phối nhạc funk đầy chất lượng. Mỹ Linh cũng khẳng định 18B chính là quán quân trong trái tim mình.





Đêm chung kết Ban nhạc Việt mùa 2 còn có phần trình diễn đặt biệt của ban nhạc An Nam – Quán quân Ban nhạc Việt mùa trước. An Nam chia sẻ rằng sau khi trở thành Quán quân tại chương trình, các thành viên trong ban nhạc luôn ý thức được rằng phải lao động và cống hiến thật nhiều cho âm nhạc, đặc biệt là mang những nhạc phẩm về lịch sử ra mắt khán giả để không uổng phí danh hiệu đã đạt được.



Kết quả chung cuộc, Fire đã xuất sắc lên ngôi quán quân Ban nhạc Việt mùa 2 với 183,75. Các ban nhạc 18B (178,75 điểm); Radio (166,2 điểm), Những năm 90 (151,25 điểm) là ba á quân của chương trình.