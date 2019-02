Hot girl Mai Kỳ Hân lần đầu đóng phim

Trái với “đàn anh” mang không khí ma mị, bí ẩn của dòng phim trinh thám, Tình Đầu Thơ Ngây là một bản tình ca thanh xuân xoay quanh Mỹ An (15 tuổi – Lâm Thanh Mỹ thủ vai) và Thiên (nam sinh lớp 12 – Jsol thủ vai) cùng những người bạn của mình.



Thanh xuân là khi bạn quyết tâm đeo đuổi ai đó



Nếu như trong các phim thần tượng tuổi hoa niên, những cô nữ chính luôn phải lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu trai mà mình thích thì với Tình Đầu Thơ Ngây, cô bé An lại mặt dày, lẽo đẽo theo nam thần học đường Thiên đến mức bị mắng. Nhưng bị mắng thì… có làm sao!? An vẫn tiếp tục bám theo Thiên mọi lúc, mọi nơi, quay lén cậu chàng đang tập hát, thậm chí còn… dọn qua ở chung nhà (!?).





Chưa hết, cô nàng còn tỏ tình theo một cách không thể bá đạo hơn đó là “gài hàng”. Khi cả hai đang cùng che ô đi dưới trời mưa, An đã hỏi Thiên:“Bây giờ nếu em nói thích anh, anh cũng ừ luôn hả?”



Bên cạnh mối quan hệ tình cảm “gà bông” đáng yêu của An và Thiên,Tình Đầu Thơ Ngây còn hé lộ thêm những diễn viên khác là Mai Kỳ Hân và Chí Tâm. An, Thiên và Tiên (Mai Kỳ Hân), Trung (Chí Tâm) là một nhóm bạn cực kì thân thiết, cùng trải qua một năm học cuối cấp thật đáng nhớ với tất cả những cảm xúc buồn, vui, hạnh phúc và cả hụt hẫng khi niềm tin bị đánh mất. Trailer cũng hé lộ phân cảnh Thiên bị cả Tiên và An mắng là “đồ phản bội”. Đã có chuyện gì xảy ra giữa nhóm bạn? Thiên đã làm gì khiến hai cô gái phải rơi nước mắt và bỏ đi?





Dàn diễn viên mới toanh cùng những lần đầu tiên



Tình Đầu Thơ Ngây là một bộ phim với lứa diễn viên mới và rất trẻ. Nếu như Thanh Mỹ luôn bị gắn mác với những bộ phim kinh dị thì đây sẽ là lần đầu tiên cô nàng trở thành nữ chính của một phim thanh xuân vườn trường, với những cảm xúc và câu chuyện đúng với lứa tuổi của mình. Trong khi đó, nam chính Jsol cũng là một ca sĩ trẻ lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng với những gì đã thể hiện qua đoạn trailer, Jsol cho thấy sự tiềm năng trong diễn xuất và gương mặt sáng màn hình.

Đạo diễn Trần Nhân Kiên rất tin tưởng rằng sau Tình Đầu Thơ Ngây, Jsol sẽ có nhiều cơ hội với điện ảnh hơn nữa. Hai cô cậu diễn viên thứ chính cũng là những gửi gắm thú vị của ekip với khán giả. Chí Tâm đã từng gây ấn tượng qua các tác phẩm như “Em Chưa 18”, “Về Quê Ăn Tết”, “Cô Thắm Về Làng 2”,… với lối diễn tưng tửng. Đến với Tình Đầu Thơ Ngây, anh chàng sẽ tiếp tục dùng nét duyên của mình để kết nối những người đồng đội, tạo ra một đoạn kết đẹp đẽ tuổi hoa niên cho cả nhóm.

Cuối cùng chính là Mai Kỳ Hân, một gương mặt cực kì cá tính và quen thuộc với tín đồ Instagram. Cô nàng có gương mặt ấn tượng với đôi mắt sâu và to cùng mái tóc ngắn thương hiệu, sở hữu hơn 75 ngàn người theo dõi trên Instagram bằng những bức ảnh cực kì đẹp gắn liền với Đà Lạt và thời trang.Tình Đầu Thơ Ngây cũng là sàn diễn đầu tiên của Kỳ Hân với phim ảnh và Tiên là một vai diễn đủ “đất” để thể hiện được cá tính của cô nàng.



Tất cả những câu trả lời sẽ có trong Tình Đầu Thơ Ngây ra mắt vào dịp Lễ Tình nhân 14-2-2019 sắp tới.

