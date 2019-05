Huyền thoại Hollywood Doris Day của Que Sera, sera qua đời

Tối ngày 13-5, BBC đưa tin nữ diễn viên, ca sĩ, nhà hoạt động vì quyền động vật Doris Day đã qua đời ở tuổi 97. Đại diện Doris Day Animal Foundation thông báo, bà đã qua đời tại quê nhà Carmel Valley, California (Mỹ) trong sự tiễn biệt của những người bạn thân.

Tuyên bố cũng nói rằng bà có sức khỏe thể chất tuyệt vời so với tuổi của mình, cho đến khi gần đây mắc phải một trường hợp viêm phổi nghiêm trọng.

Doris Day từng là nàng thơ Hollywood thập niên 50,60



Doris Day sinh năm 1922, từ nhỏ bà đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và sớm tham gia vào con đường ca hát khi chỉ mới 15 tuổi. Năm 1945, bà trở thành giọng ca chính của nhóm Les Brown and His Band of Renown và nhanh chóng nổi tiếng qua ca khúc Sentimental Journey. Tiếp nối thành công, nhóm cho ra đời nhiều bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard như My Dreams Are Getting Better All the Time, Till The End of Time, You Won't Be Satisfied (Until You Break My Heart), The Whole World is Singing My Song, I Got the Sun in the Morning.



Sau khi rời Les Brown & Band of Renown, Doris Day bắt tay vào sự nghiệp solo. Sự nghiệp âm nhạc của bà để lại hơn 650 bản thu âm từ năm 1947 đến 1967, mà nổi bật nhất là ca khúc Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be), đưa bà trở thành một trong những minh tinh nổi tiếng nhất thế kỷ 20.

Ca khúc Que Sera, Sera trong bộ phim The Man Who Knew Too Much đã gắn liền với tên tuổi của Doris Day



Từ năm 1973, Doris Day giải nghệ và dành trọn phần đời còn lại cho công tác bảo vệ động vật thông qua việc thành lập tổ chức phi chính phủ mang tên Doris Day Animal Foundation. Bà nhận được Huân chương Tự do của Tổng thống năm 2004 và giải thưởng Thành tựu trọn đời từ Grammy năm 2008, góp phần khẳng định những góp to lớn bà cống hiến cho sự nghiệp của mình.