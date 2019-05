Justatee,Phương Ly, Big Daddy chiếm lĩnh Làn sóng xanh

Khá bất ngờ khi với Làn sóng xanh 2019, chỉ trong sáu tháng đã có tất cả 56 ca khúc nằm trong top 10, đây là con số còn nhiều hơn nửa cuối năm 2018 (khoảng 50 bài).

Một vài tên tuổi đã gắn bó với bảng xếp hạng trong những năm trước như Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Erik, Soobin, Trúc Nhân… vẫn có sản phẩm vào top nhưng lại không gây được nhiều chú ý. Áp đảo Làn sóng xanh sáu tháng đầu năm là gần 70% các ca khúc đến từ các gương mặt trẻ như: Min, Hiền Hồ, Lou Hoàng, Karik, Orange... Có thể các fan của những gương mặt hàng đầu sẽ hơi hụt hẫng nhưng đây lại là kết quả phù hợp với thực tế thị trường âm nhạc trong thời điểm hiện tại, khi yếu tố mới lạ đang là điều công chúng trẻ tìm kiếm.

Tuy nhiên, điều mà không ít người quan tâm đến âm nhạc đang băn khoăn là càng nhiều sản phẩm vào top thì tuổi thọ của những ca khúc này càng bị ngắn lại. Có lẽ đó cũng là xu hướng tất yếu với thời đại công nghệ khi mọi thứ đều nhanh đến và nhanh đi.

Mỹ Tâm nhận cúp vinh danh tại Làn sóng xanh.



Trong số 56 ca khúc lọt top, có ba sản phẩm nằm trong bảng xếp hạng lâu nhất, bao gồm: Thằng điên với Justatee và Phương Ly (15 tuần), Mượn rượu tỏ tình với Big Daddy và Emily (14 tuần) và 24h của LyLy (14 tuần). Không khó để lý giải cho thành công này, bởi đây là những ca khúc tạo được hiện tượng khi ra mắt, với chất nhạc trẻ trung, hợp thời và khai thác những yếu tố mới lạ. Với những ca khúc còn lại, tuổi thọ trung bình của một sản phẩm lọt top thường rơi vào khoảng từ 4-5 tuần.





Hiện nay, Làn sóng xanh được xem là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín và lâu đời nhất. Các bài hát lọt top Làn sóng xanh luôn phải trải qua một bộ lọc khá gắt gao khi phải được số điểm cao thông qua lượng bình chọn trực tiếp, lượt view MV trên các trang mạng và YouTube cũng như lượt nghe audio trên internet.

Lượt view trên YouTube là một phần quyết định khá quan trọng, bởi năm nay YouTube thực sự là một trong những kênh lựa chọn hàng đâu của nghệ sĩ, fan và người nghe nhạc. Dẫn đầu số liệu YouTube hiện nay rất bất ngờ với tân binh Jack cùng ca khúc Hồng nhan (hơn 96 triệu views). Mượn rượu tỏ tình đến thời điểm này cũng có hơn 91 triệu views và Thằng điên hơn 89 triệu views. Điều này có nghĩa là cả ba ca khúc hứa hẹn sẽ cán mốc 100 triệu view sớm trong thời gian tới. Đây cũng là số lượt xem khá cao so với các sản phẩm phát hành năm 2018.

Sơn Tùng MTP và Tiên Tiên đại thắng 'Làn Sóng Xanh 2015.



Một điểm đáng chú ý khác là trong nửa đầu năm nay, Làn sóng xanh cũng ghi nhận các gương mặt mới lần đầu vào top với số lượng vượt trội so với năm 2018. Đáng chú ý có thể kể đến như: LyLy – 24h, Đạt G & Du Uyên – Thêm bao nhiêu lâu, Amee & Bray với Ex’s hate me và Anh nhà ở đâu đấy, Emily với Mượn rượu tỏ tình, Thanh Hưng với Đúng người đúng thời điểm, Thịnh Suy với Một đêm say, Jack với Hồng nhan…. Các nghệ sĩ này xem ra đã hội đủ tiêu chí để nằm trong đề cử Gương mặt mới xuất sắc của Làn sóng xanh vào đợt bình chọn cuối năm.



Với tình hình âm nhạc như những gì Bảng xếp hạng Làn sóng xanh phản ánh thì rõ ràng, sân chơi âm nhạc hiện nay đang chia đều vận may cho tất cả các nghệ sĩ, bất kể tên tuổi mới hay cũ, fan nhiều hay ít và mức độ nổi tiếng ra sao. Điều này mang đến một tín hiệu tích cực là các nghệ sĩ trẻ đang có nhiều cơ hội hơn nhưng đồng thời các nghệ sĩ đã tạo dựng được tên tuổi sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn. Người nghe có nhiều sự lựa chọn hơn nhưng thị trường âm nhạc cũng sẽ hỗn tạp hơn.