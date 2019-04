Khúc hát ru được đề cử giải Oscar làm tan chảy các sao Việt

Ngay sau khi thưởng thức bộ phim, cộng đồng mạng không chỉ biết đến giọng hát của ca sĩ Văn Mai Hương mà còn tiếp tục được nghe lại bài hát Baby Mine qua giọng hát của ca sĩ Ái Phương, ca sĩ Hoàng Bách, hotgirl Khánh Vy và quán quân The Voice Kids Trịnh Nhật Minh trên mạng xã hội.

Sau khi tham gia buổi công chiếu ra mắt phim Dumbo tại Việt Nam, gia đình Hoàng Bách đã rất xúc động với thông điệp và ý nghĩa nhân văn của bộ phim. Ca sĩ Hoàng Bách vốn lớn lên với bộ phim hoạt hình Dumbo nên có những cảm xúc rất đặc biệt. Anh đã quyết định cover bài hát ý nghĩa Baby Mine như một món quà dành tặng con trai là bé Tê Giác.

Clip được thể hiện trên fanpage của Hoàng Bách.



Cũng ấn tượng mạnh với ca khúc sau buổi công chiếu sớm, ca sĩ Ái Phương chia sẻ: “Đi xem Dumbo về, xúc động lắm luôn, nên Phương đã cover bài hát Baby Mine mà nàng tiên cá trong phim hát cho Dumbo nghe khi chú nhớ mẹ đây này... Một bộ phim dành cho trẻ em mà người lớn xem cũng học được thật nhiều điều...”



Trước khi tung ra MV cover, Ái Phương đã “nhá hàng” môt vài hình ảnh của mình tại buổi họp báo trên trang cá nhân trong trang phục xinh đẹp, quyến rũ và hiện đại.



Tại Hà Nội, quán quân The Voice Kids 2016 Trịnh Nhật Minh, học trò cưng của Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng đã có trải nghiệm tuyệt vời khi được làm quen với một nhân vật đặc biệt đầy phép màu nhiệm như chú voi Dumbo. Nhật Minh đã cover ca khúc Baby Mine đầy sáng tạo khi mix giữa lời Anh và lời Việt một cách nhịp nhàng và ngọt ngào.

Qua đây một lần nữa Nhật Minh khoe được giọng hát “khủng” và sự đa dạng của mình khi mang lại sự mới mẻ cho một ca khúc thuộc dòng kinh điển được đề cử Oscar như khúc hát ru Baby Mine. Nhật Minh đã thể hiện ca khúc với sự trong trẻo, hồn nhiên và đẹp đẽ như chính lứa tuổi của em, giúp cho chú voi con Dumbo cất cao đôi cánh truyền cảm hứng cho tất cả bạn nhỏ tự tin vào chính mình.



Clip Nhật Minh cover Baby Mine:



Vốn rất yêu thích câu chuyện về chú voi con Dumbo dũng cảm, hotgirl 7 thứ tiếng - MC trẻ Khánh Vy, cũng có bản cover bằng tiếng Anh đầy cảm xúc. Bằng phong cách giản dị quen thuộc khi cover các ca khúc hit, Khánh Vy trang điểm nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ, thả mình bên cây đàn piano thể hiện ca khúc Baby Mine khiến khán giả mê như điếu đổ và say đắm với ca từ đầy cảm hứng “don’t you mind, what they say”





Dumbo - Chú voi biết bay đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.