'Ký ức Hội An' và 'Tinh hoa Bắc Bộ' được vinh danh

Ngày 17-7, tại Seoul (Hàn Quốc), chương trình biểu diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” (đóng tại Hội An, Quảng Nam) đã vinh dự nhận được giải thưởng Leading Historical Spectacle Show tại Lễ Trao giải Best Hotels – Resorts Awards do Tạp chí du lịch song ngữ Anh – Việt Wanderlust Tips tổ chức.

Leading Historical Spectacle Show là giải thưởng vinh danh chương trình biểu diễn thực cảnh công phu và ý nghĩa. Qua đó truyền tải lịch sử của một vùng đất hay cả dân tộc một cách sống động và lôi cuốn. Đội ngũ diễn viên hùng hậu và hệ thống âm thanh, ánh sáng tối tân đều là những yếu tố then chốt để làm nên thành công cho chương trình.

Đặc biệt, các chuyên gia hàng đầu ở các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lịch sử trực tiếp tham gia hoặc cố vấn cho chương trình để tạo nên một tác phẩm xuất sắc.



Một tiết mục đặc sắc của "Ký ức Hội An". Ảnh: QV.

Theo đánh giá của Wanderlust Tips, “Ký ức Hội An” sử dụng ngôn ngữ kể chuyện độc đáo qua lời thơ, tiếng nhạc, ánh sáng, nghệ thuật biểu diễn, năm màn trình diễn được dàn dựng công phu từ nội dung đến hình thức.

Câu chuyện của “Ký ức Hội An” đã đưa người xem ngược dòng thời gian trở về với Hội An của thế kỷ 16-17, để từ đó có những cảm nhận sâu sắc về con người, văn hóa và sự phát triển của phố cổ thời bấy giờ.

Được biết, Best Hotels – Resorts Awards là giải thưởng thường niên hàng năm uy tín được Tạp chí Wanderlust Tips tổ chức công bố sau kết quả tổng hợp các đánh giá và bình chọn khách quan từ các độc giả hạng sang.

Các danh hiệu của giải thưởng Best Hotels – Resorts Awards nhằm vinh danh các điểm du lịch đẳng cấp và các khách sạn – resort hạng sang trên khắp thế giới đã có những nỗ lực mang đến kỳ nghỉ lý tưởng cho du khách.

Các khách sạn và resort có thể được trao tặng ở một hoặc nhiều hạng mục giải thưởng khác nhau, trên nhiều quốc gia mà họ đang hoạt động. Tất cả các danh hiệu của Best Hotels – Resorts Awards được cộng đồng quốc tế công nhận, hội đồng giám khảo là các chuyên gia uy tín – các nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực du lịch xa xỉ, biên tập viên của ấn phẩm Wanderlust Tips và những du khách hạng sang.

Được biết, ngoài "Ký ức Hội An" thì vở diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” cũng được vinh danh là “Chương trình biểu diễn văn hóa thực cảnh hàng đầu 2019” tại Lễ trao giải Best Hotels & Resorts Awards 2019.

"Tinh hoa Bắc Bộ" được hình thành từ cốt truyện về thiền sư Từ Đạo Hạnh, được phát triển, chia thành 6 phần nội dung: “Thi ca”, “Cõi Phật”, “Hoài cổ”, “Nhạc họa”, “An vui”, “Ngày hội”. Sự độc đáo tạo ra sức hút của vở diễn thực cảnh này chính là việc đưa 150 nông dân tham gia diễn xuất.