Lần đầu tiên Hương Lan và Đức Tuấn hát Trần Thiện Thanh

Chưa hết tháng 3-2019, nhưng kể từ đầu năm 2019 đến nay, ca sĩ Đức Tuấn là gương mặt phát hành nhiều sản phẩm nhất trong thị trường nhạc Việt. Anh đã cho ra đời năm MV – single và hôm nay tiếp tục là album Trần Thiện Thanh.

Đức Tuấn là ca sĩ hiếm hoi trung thành và đều đặn phát hành album tác giả

Album Một ngày ta được yêu tập hợp các nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là một điểm nhấn trong hàng loạt các MV – single ra mắt từ đầu 2019 đến nay: MV Ly rượu mừng, MV lyrics - single Yêu, MV lyrics This Is The Moment, single Dã tràng ca, MV lyrics – single Hoa trinh nữ.



Những nhạc phẩm kể trên hầu hết đều là những sáng tác trữ tình trước 1975. Đó cũng là dấu ấn của Đức Tuấn – một giọng hát nổi bật của thế hệ đương thời “chuyên trị” nhạc trữ tình, nhạc xưa. Thế nhưng, anh là người ghi dấu bởi là một trong những ca sĩ hiếm hoi phát hành đều đặn album theo tác giả.

Đức Tuấn đang trên bước đường chinh phục cốt lõi âm nhạc của từng tác giả qua album tuyển tập những bản nhạc hay nhất của họ: Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng và nay là Trần Thiện Thanh.

Một ngày ta được yêu có thể xem là album Trần Thiện Thanh độc đáo. Bởi dù nhạc của Trần Thiện Thanh đã rất quen thuộc với công chúng từ hơn nửa thế kỷ qua nhưng Đức Tuấn đã tìm ra một cách tiếp cận hiếm ai nghĩ tới với những nhạc phẩm Trần Thiện Thanh.

Những bài hát của Trần Thiện Thanh, dù được viết theo tiết điệu nào, bolero thời trang hay slow rock cầu kỳ hoặc ballad êm ái nhẹ nhàng, thì đều có điểm đặc trưng là giai điệu tuyệt đẹp và lời ca chau chuốt. Vì thế, nhạc của Trần Thiện Thanh không bị sa vào thế chỉ được một hai ca sĩ chọn thể hiện. Những bài hát của ông được từ các tượng đài bolero như: Phương Dung, Thanh Tuyền, Hương Lan, Chế Linh, Duy Khánh… đến các giọng ca thượng thặng của dòng thính phòng, tiền chiến như Lệ Thu, Khánh Ly, Sĩ Phú…tới cả các thần tượng nhạc trẻ như Elvis Phương, Thanh Lan, Khánh Hà… chọn biểu diễn, và trở thành những phiên bản chuẩn mực. Và đó cũng là bài toán khó cho Đức Tuấn khi chọn nhạc Trần Thiện Thanh cho một album tác giả - tác phẩm mới của mình.

Lần đầu tiên nhạc Trần Thiện Thanh được thực hiện trọn vẹn một album

Là ca sĩ trong nước duy nhất từ sau năm 1975 đến nay thực hiện riêng một album nhạc Trần Thiện Thanh, bản thân điều đó đã là thách thức cho riêng Đức Tuấn cũng như một dấu hỏi cho công chúng. Chính Đức Tuấn và các cộng sự đã mất nhiều thời gian để tìm ra một lối đi khác vào không gian âm nhạc của Trần Thiện Thanh, vừa giữ được vẻ đẹp vốn có của những bài hát ấy, giữ được cái chất hào hoa sang cả mà Trần Thiện Thanh đã đưa vào những bài hát tưởng như rất bình dân của mình; lại vừa đưa được những bài hát ấy đến được với khán giả của ngày hôm nay, nhất là những người trẻ, trong khi lại không được bỏ quên lớp khán giả trưởng thành vốn rất yêu những bài ca ấy.

Như ca sĩ Đức Tuấn chia sẻ trong lời tựa album: “Những bài hát ấy xứng đáng có một chỗ đứng trong hiện tại và tương lai với tất cả những nét tươi tắn, hào hoa, lịch lãm... đã được con người tài hoa ấy mang tới cho cuộc đời này.

Nhật Trường - Trần Thiện Thanh sẽ trở lại trong những câu chuyện tình được kể bằng một trái tim tuổi trẻ, trong đó, những người yêu nhau đến với nhau bằng ngọn lửa tình sẵn sàng cháy hết, cháy cạn cho một cuộc tình, cho dù có phải mang thương đau, cho dù phải trả giá bằng cả một kiếp sống”.

Và cuối cùng, jazz đã được lựa chọn cho cuộc phiêu lưu âm nhạc lạ lùng nhất của Đức Tuấn kể từ lúc bắt đầu khởi sự làm ca sĩ tới bây giờ. Những bài hát của Trần Thiện Thanh, dù được viết bằng tiết điệu nào, kể cả bài hát đậm đà âm hưởng dân ca Nam Bộ như Chiếc áo bà ba đã được đặt trong một không gian âm nhạc hoàn toàn mới lạ so với những gì trước đây mọi người đã quen.

Nhạc sĩ Thanh Tâm, người sản xuất âm nhạc cho album này, đã cùng Đức Tuấn làm ra một album jazz fusion. Dựa trên những gì đã rất quen thuộc của Trần Thiện Thanh, người nghe sẽ thấy rất lạ khi mới bắt đầu nghe, nhưng ngay sau đó sẽ lại thấy những gì mình đã quen xuất hiện thấp thoáng trong những bản hòa âm được soạn rất cầu kỳ theo các phong cách acoustic, orchestral, rock… Jazz tất nhiên làm cho các bài hát này đều lạ hơn hẳn so với tất cả các phiên bản trước đây, nhưng lại không khó nghe, thậm chí có những bài rất “nịnh tai” với phần dàn dây (string) được soạn rất đẹp, du dương, gợi nhớ tới những album jazz kết hợp dàn nhạc giao hưởng kinh điển của Natalie Cole hay Diana Krall.

"Một ngày ta được yêu" mang ý nghĩa chỉ một ngày được yêu, thì đời có buồn tới đâu, cũng đáng sống.



Album Một ngày ta được yêu gồm những bài hát hay nhất và phổ biến nhất của Trần Thiện Thanh như: Mùa đông của anh, Trên đỉnh mùa đông, Khi người yêu tôi khóc, Hàn Mạc Tử, Hoa trinh nữ, Lâu đài tình ái, Chuyện hẹn hò, Tình đầu tình cuối… đến những bài ít phổ biến hơn như Yêu, Yêu người như thế đó. Bài hát Chiếc áo bà ba, ca khúc hiếm hoi âm hưởng dân ca của Trần Thiện Thanh được cho vào phần bonus như một thử nghiệm thú vị khác lạ.



Với album này, Đức Tuấn đã mời được một thần tượng trong nghề ca hát của mình cùng song ca, đó là danh ca Hương Lan, với hai ca khúc: Trên đỉnh mùa đông và Chiếc áo bà ba, một sự kết hợp cũng rất bất ngờ với hai tiếng hát trước nay vẫn được coi là thuộc về hai trường phái khác hẳn nhau. Trong không gian jazz, Chiếc áo bà ba có thể coi là một bản world jazz đẳng cấp cao.

Tựa album được trích từ ca từ bài hát Tình đầu tình cuối mang hàm ý chỉ cần một ngày được yêu, thì đời có buồn tới đâu, cũng đáng sống. Và Đức Tuấn đã mang tinh thần ấy vào cuộc phiêu lưu âm nhạc này. Những bài hát đã được nghe, được yêu từ lúc thiếu thời, nay đã tới lúc trở thành nguồn cảm hứng để tiếp tục con đường âm nhạc vẫn còn rất dài của chính anh.