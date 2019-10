Lễ hội múa đương đại quốc tế ra mắt tại Việt Nam

Mang hơi thở cuộc sống vào từng phần trình diễn thông qua các chuyển động của nghệ thuật múa đương đại, Lễ hội múa đương đại Xposition ‘O’ (Xposition ‘O’ Contemporary Dance- XPO) là một trong những lễ hội múa lớn nhất châu Á được thành lập từ năm 2001.

Xuất phát từ Nhà hát danh tiếng Odyssey Theater, Singapore (trực thuộc tập đoàn nghệ thuật Odyssey Dance Theatre (ODT), trải qua hơn 18 năm, Lễ hội múa Xposition ‘O’ đã nhận được sự ủng hộ và hoan nghênh của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các đại sứ quán, khán giả và các nghệ sĩ toàn cầu thông qua những chuyến lưu diễn và giao lưu văn hóa quốc tế tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như: Đức, Ý, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore… Lần tổ chức thứ 9 vào năm 2017 tại Singapore, Lễ hội múa Xposition ‘O’ đã thu hút 48 nghệ sĩ toàn cầu và 8 công ty từ 20 quốc gia khác nhau.





Nhận thấy tầm vóc quốc tế và những đóng góp tích cực mà Lễ hội múa Xposition ‘O’ có thể đem lại cho nền văn hóa nghệ thuật nước nhà nói chung, bộ môn nghệ thuật múa đương đại nói riêng, là cầu nối đưa thế giới đến với Việt Nam và đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Lễ hội múa XPO lần đầu tiên tại Việt Nam năm nay sẽ đem đến những màn trình diễn tầm cao, mang tính giao lưu văn hóa quốc tế với sự tham gia của những nghệ sĩ múa lừng danh: Tiến sỹ Danny Tan - Giám đốc nhà hát Odyssey Dance Theatre (Singapore), đoàn nghệ thuật ODT international, 2 biên đạo múa Sun See & Pyoung Su (Hàn Quốc).

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cống hiến các màn trình diễn đẳng cấp với các nghệ sĩ nổi tiếng từ các đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực múa của Việt Nam, như: biên đạo múa Đỗ Hải Anh – Quán quân So You Think You Can Dance Việt Nam– Giám đốc sáng tạo của công ty múa SCBC Vietnam, biên đạo múa Hà Lộc – Á Quân So You Think You Can Dance Việt Nam – Quán quân giải đương đại Tremplin do Viện Pháp tổ chức, biên đạo múa Nguyễn Phúc Hùng - Tổng biên đạo nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, nghệ sỹ múa người H’mông Sùng A Lùng – Giải vàng cuộc thi biên đạo trẻ toàn quốc, nghệ sỹ múa Mai Trung Hiếu, và nhiều nghệ sĩ khác.





Trong không khí giao lưu nghệ thuật hữu nghị quốc tế mà Lễ hội múa quốc tế Xposition ‘O’ Contemporary Dance (XPO) lần thứ 10, Saigon Contemporary & Ballet Dance Company (SCBC Vietnam) cũng chính thức ra mắt khán giả yêu mến môn nghệ thuật múa đương đại. Với mục tiêu trở thành công ty nghệ thuật phát triển bền vững, hướng đến cộng đồng với qui mô quốc tế, mang tinh thần văn hóa sâu sắc và hiện đại, sắp tới, SCBC Vietnam sẽ đem đến cho giới mộ điệu Việt Nam và quốc tế nhiều chương trình múa đương đại tầm vóc quốc tế đặc sắc hơn.