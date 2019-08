Loạt phim xuất hiện ấn tượng của quái kiệt Quentin Tarantino

Không làm khán giả thất vọng, bộ phim mới nhất mang tên Once Upon a Time in… Hollywood (Chuyện ngày xưa ở… Hollywood) chính là “viên chocolate ngon nhất” và mang đậm màu sắc của Quentin Tarantino.

Poster của bộ phim Chuyện ngày xưa ở… Hollywood.



Điểm lại những tác phẩm xuất sắc nhất của Quentin Tarantino

Pulp Fiction (Chuyện tào lao, 1994)





Pulp Fiction chính là tác phẩm tạo nên thương hiệu của Quentin Tarantino khi mang về doanh thu 214 triệu USD so với kinh phí chỉ vỏn vẹn 8 triệu. Không những thế, bộ phim còn chiến thắng Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 1994 và giành được đến bảy đề cử Oscar, trong đó có hạng mục Phim xuất sắc. Ngay khi ra mắt, tác phẩm nhanh chóng trở thành một phần của văn hóa đại chúng Mỹ và đưa tên tuổi của bộ ba John Travolta, Samuel L. Jackson và Uma Thurman trở thành sao hạng A.

Dùng kết cấu chương hồi không theo thứ tự thời gian, Quentin Tarantino, với thứ ngôn ngữ điện ảnh riêng, đã tạo nên một câu chuyện hấp dẫn, đen tối và đậm tính nghệ thuật về chiếc vali bí ẩn cùng hai gã tội phạm máu mặt. Âm nhạc, những màn đối thoại đỉnh cao, chất bạo lực bất ngờ,… chính là thứ khiến người hâm mộ “mê mệt” từ tác phẩm này.

Hai phần phim Kill Bill (Cô dâu báo thù, 2003 và 2004)





Sau Pulp Fiction, Quentin Tarantino tiếp tục tái ngộ Uma Thurman trong hai phần phim Kill Bill. Nhiều cảnh quay và khung hình trong bộ đôi siêu phẩm này đã trở thành biểu tượng của ông, từ bộ trang phục mang phong cách Lý Tiểu Long của cô dâu cho tới những thước phim hoạt hình về quá khứ của O-Ren Ishii (Lucy Liu).

Phần phim đầu tiên mang đậm màu sắc nữ quyền với câu chuyện trả thù đẫm máu bởi loạt cảnh hành động cách điệu hóa đặc trưng của Quentin. Trong khi đó, Kill Bill: Volume 2 ra mắt chỉ sáu tháng sau lại chậm rãi và nhẹ nhàng hơn hẳn. Tác phẩm tập trung giải quyết những mâu thuẫn và câu chuyện bí ẩn của người tiền nhiệm cũng như khắc họa rõ nét tính cách các nhân vật nhờ lối dẫn dắt tài tình.

Inglourious Basterds (Định mệnh, 2009)





Lấy bối cảnh Thế chiến II, Quentin Tarantino đã chứng tỏ rằng bản thân không ngại ngùng thay đổi lịch sử để tạo nên những tuyệt tác theo ý muốn. Inglourious Basterds tiếp tục thể hiện rõ phong cách xây dựng những màn đối thoại đỉnh cao của ông bằng đoạn mở đầu kéo dài 15 phút kinh điển. Phim là bức tranh đầy màu sắc về chiến tranh khi mang đậm tính bạo lực lẫn nhân văn từ cả hai đầu chiến tuyến.

Không những thế, Inglourious Basterds còn sở hữu kịch bản tuyệt vời do chính Quentin Tarantino chấp bút khi liên kết một cách ấn tượng những câu chuyện tưởng chừng không liên quan. Tác phẩm nhận được đến tám đề cử Oscar và giúp Christoph Waltz mang về tượng vàng danh giá. Phim cũng đánh dấu lần đầu kết hợp giữa Quentin Tarantino và Brad Pitt.

Django Unchained (Hành trình Django, 2012)





Ra mắt năm 2012, Django Unchained là sự kết hợp giữa Inglourious Basterds và Kill Bill khi xoay quanh hành trình báo thù của một nô lệ da đen ngay trong lòng nước Mỹ năm 1858. Câu chuyện của Django không chỉ nhuốm màu tàn bạo mà còn ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi cách xây dựng các tuyến nhân vật vô cùng độc đáo cùng dàn diễn viên tên tuổi.

Giống với nhiều bộ phim khác của Quentin Tarantino, tác phẩm đã nhận được hàng loạt đề cử, giải thưởng danh giá và chiến thắng vang dội tại phòng vé. Phim giúp Christoph Waltz nhận tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp cũng như đánh dấu một trong những màn trình diễn tuyệt vời nhất của Leonardo DiCaprio trên màn ảnh rộng.

Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xưa ở… Hollywood, 2019)





Năm 2019 này, Quentin Tarantino sẽ tái ngộ người hâm mộ với Chuyện ngày xưa ở… Hollywood sau năm năm trời ấp ủ. Tác phẩm được vị đạo diễn viết kịch bản dựa trên những ký ức của chính mình và được ví như bức thư tình gửi đến thời hoàng kim của Hollywood những năm 1960. Với câu chuyện về tài tử hết thời Rick Dalton cùng anh bạn đóng thế Cliff Booth, ông sẽ bóc trần những mặt trái của kinh đô điện ảnh cũng như tái hiện vụ án mạng nữ diễn viên Sharon Tate chấn động cả thế giới.

Phim không chỉ là màn tái ngộ giữa Brad Pitt và Leonardo DiCaprio với Quentin Tarantino mà còn đánh dấu lần đầu kết hợp giữa hai tài tử điển trai, tài năng hàng đầu màn ảnh rộng này. Với dàn diễn viên tài năng, câu chuyện hấp dẫn và đầy hứa hẹn, Chuyện ngày xưa ở… Hollywood đã được giới phê bình đánh giá là xuất sắc cũng như mang đậm phong cách cá nhân bậc nhất của Quentin Tarantino.