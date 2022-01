Tối 29-12-2021, rapper Đen Vâu tung ra sản phẩm âm nhạc mới có tên Mang tiền về cho mẹ kết hợp cùng nữ ca sĩ Nguyên Thảo. Sản phẩm đã gây bão cộng đồng mạng với thông điệp về tình mẫu tử đầy ý nghĩa.

Chỉ sau 12 giờ ra mắt, MV Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu đã đạt được top 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam. Hiện tại, sau hơn ba ngày phát hành, sản phẩm âm nhạc này của Đen Vâu đã đạt hơn 13 triệu view. Những con số chứng tỏ sức hút trong âm nhạc của Đen.

Chủ đề “hot” của mạng xã hội

Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu đã tái hiện hình ảnh những đứa con bận rộn mưu sinh với nhiều nghề nghiệp khác nhau. Truyền tải đến người xem nét văn hóa và nhịp sống đời thường của người dân Việt Nam, đặc biệt là khung cảnh cha mẹ nhọc nhằn nơi quê nhà khiến nhiều người phải nhói lòng.

Lời ca khúc như thể đang nói hộ nỗi lòng của nhiều người trẻ, đồng thời thay họ bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với bậc sinh thành. Vì có lẽ tất cả những người con đều đang trên hành trình nỗ lực để thành công, làm việc trong sạch, sống tốt để bù đắp cho sự hy sinh lớn lao của cha mẹ.



Bài rap Mang tiền về cho mẹ của nam rapper Đen Vâu khẳng định sức mạnh của tình mẫu tử, khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ảnh: FBNV

ThS tâm lý Lê Minh Huân trải lòng: “Mình tin má mình cũng vui khi con cái mang tiền về cho má nhưng phải có tình thương trong đó chứ mang về như nghĩa vụ thì “Má thà dẹp còn hơn”. Sanh 11 đứa con, nuôi nấng nên người bằng củ khoai, củ sắn, bằng buôn gánh, bán bưng... nhưng má không chờ đợi con cái đền đáp, má luôn nói: “Nó lo được cho nó là đủ rồi”, là má hoàn thành nhiệm vụ với ba (đã khuất mấy mươi năm).

Vậy nên, nếu không mang tiền hay mang tình cảm yêu thương về được cho má thì đừng mang phiền muộn, lo lắng, nợ nần, hỗn hào, tham lam, ích kỷ về cho má. Má đã tảo tần nuôi lớn cả đám gần hết cuộc đời là quá đủ rồi, tự mà suy nghĩ và sống cho tốt”.

Không thương, chí ít hãy để những người mẹ bình yên

Đồng cảm với câu rap Mang tiền về cho mẹ, không mang ưu phiền về cho mẹ, bạn Phạm Huyền My, cựu sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết bản thân đã luôn cố gắng học tập thật tốt, làm thêm nhiều việc khác nhau để phần nào giảm nhẹ gánh nặng cơm áo gạo tiền cho mẹ và gia đình.

Huyền My rưng rưng trải lòng: “Tôi nhớ mãi khoảng thời gian gia đình mình gặp khó khăn khi mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp buôn bán. Ngày đó tôi mới chỉ là đứa trẻ mẫu giáo, để có được cuộc sống sung túc, mẹ tôi đã phải gồng gánh, lam lũ cực nhọc.

Mẹ từng làm công nhân phân loại, ba thì làm công nhân xử lý xưởng điều. Tất bật làm việc từ 3 giờ 30 và tăng ca đến 23 giờ để kiếm tiền. Khi trời còn chưa kịp sáng ba mẹ phải mang tôi đến chỗ làm, xong lại trải bao dưới gầm bàn phân loại cho tôi ngủ được tròn giấc để sáng vào trường mẫu giáo.



Huyền My luôn hạnh phúc và tự hào khi được làm con của mẹ. Ảnh: NVCC

Sau này lớn lên, khi bắt đầu hiểu biết hơn, hình ảnh ba mẹ đi làm nhọc nhằn cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi. Tôi mong bù đắp lại những tháng ngày nhọc nhằn đó cho ba mẹ, khiến ba mẹ tự hào vì mình và đặc biệt là không để mẹ phiền lòng”.

Lay động khi nghe ca khúc của Đen, bạn Đỗ Ngọc Huỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ: “Rất nhiều lần nhìn thấy mẹ tất bật chăm lo cho gia đình, thức khuya, dậy sớm chăm lo từng bữa ăn, tấm áo cho hai chị em, tôi thấy mẹ đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Có lần mẹ đã sẵn sàng đưa hết tiền để cho con gái mua được món đồ mình thích. Tôi tự trách tại sao lúc đó tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Khi lớn lên, hiểu chuyện rồi mỗi lần đi học xa nhà, xa vòng tay mẹ, tôi luôn lấy hình bóng mẹ làm động lực lớn nhất để phấn đấu làm việc kiếm tiền và mong rằng có thể mua lại cho mẹ những thứ mà mẹ thích và chăm lo cho mẹ được tốt hơn”.

Huỳnh Như cho biết thêm những đêm tâm sự với nhau, mẹ luôn nói chẳng cần mình lo lại cho mẹ, mẹ chỉ cần bản thân mình có một công việc ổn định, hạnh phúc và có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Như thế mẹ có thể yên tâm và xem như đó là sự báo đáp mà con dành cho mẹ. Thế mới nói đi khắp thế gian không ai cao cả hơn mẹ của chúng ta.

Sau những ngày tháng xa cách vì dịch bệnh, tết 2022 có lẽ là lúc gia đình mong ngóng các con trở về bình an hơn bao giờ hết. Đoàn viên là thứ mà chúng ta trân quý hơn cả tiền bạc. Nhiều lúc những người trẻ ra đời cứ luôn nghĩ ráng bán mạng cày cuốc, dư chút đỉnh đem tiền về cho mẹ. Nhưng thực sự thứ mẹ cha mong mỏi nhất lại không phải là những tờ bạc con cái gửi về, mà là sự an yên và trưởng thành của những đứa trẻ, là tiếng gọi quen thuộc “mẹ ơi, con về rồi nè”. Về nhà là được. Bình an là được!

Câu chuyện mưu sinh kiếm tiền vẫn diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Đôi khi mình mải kiếm tiền ngoài đời mà lơ là với gia đình, hãy dành thời gian cho gia đình. Nếu các bạn trẻ đang chơi vơi, không biết mục đích sống và làm việc của mình là gì, hãy coi “mang tiền về cho mẹ” là một mục đích nhỏ - làm để “mang tiền về cho mẹ”, sống để “mang tiền về cho mẹ”, những đồng tiền lương thiện thể hiện sự tự lập của mình để cha mẹ an tâm. Rapper ĐEN VÂU