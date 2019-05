Marvel dẫn đầu số đề cử giải thưởng MTV

Điện ảnh và Truyền hình MTV (MTV Movie & TV Awards) là lễ trao giải được tổ chức hằng năm của MTV, nhằm tôn vinh những bộ phim điện ảnh và truyền hình có sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra bởi sự dẫn dắt của siêu anh hùng 'Shazam!' Zachary Levi vào ngày 17-6 và được phát sóng trực tiếp trên kênh MTV.

Với sự hài hước và giàu năng lượng, nam diễn viên Shazam! Zachary Levi được hi vọng sẽ khiến buổi trao giải trở nên thú vị hơn

Vừa qua, MTV đã thông báo danh sách đề cử năm nay cho 14 hạng mục quen thuộc. Trong đó Game of Thrones, Avengers: Endgame và phim tài liệu RBG dẫn đầu số lượng đề cử, với 4 đề cử cho mỗi bộ phim; cùng với Captain Marvel và Avengers: Endgame, vũ trụ Marvel đã bỏ túi cho mình tổng cộng 6 đề cử.

Lễ trao giải năm nay sẽ xuất hiện một vài thay đổi khi MTV quyết định loại bỏ giới tính khỏi các hạng mục diễn xuất và phân chia rõ ràng ba thể loại phim điện ảnh, truyền hình và trực tuyến. Ngoài ra ba hạng mục mới được giới thiệu trong năm nay bao gồm chương trình truyền hình thực tế, khoảnh khắc hài hước nhất và anh hùng ngoài đời thực nhất.

Cùng điểm qua một vài hạng mục quan trọng nhất của lễ trao giải đình đám này:

1. Phim điện ảnh hay nhất (Best Movie)

Ngoài bom tấn Endgame, US cũng là một hiện tượng điện ảnh được thai nghén bởi đạo diễn da màu tài năng Jordan Peele



- Avengers: Endgame



- BlacKkKlansman

- Spider-Man: Into the Spider-Verse

- To All The Boys I've Loved Before

- US

2. Phim truyền hình hay nhất (Best Show)

Serie truyền hình đình đám từ HBO đang đi đến chặng đường cuối cùng sau 8 năm trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng.



- Big Mouth



- Game of Thrones

- Riverdale

- Schitt's Creek

- The Haunting of Hill House

3. Diễn viên hay nhất trong phim điện ảnh (Best Performance in a Movie)

Vai diễn tưởng nhớ huyền thoại nhạc rock Freddie Mercury trong tác phẩm Bohemian Rhapsody đã giúp Rami Malek thu về tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của mình.



- Amandla Stenberg (Starr Carter) – The Hate U Give



- Lady Gaga (Ally) – A Star is Born

- Lupita Nyong'o (Red) – Us

- Rami Malek (Freddie Mercury) – Bohemian Rhapsody

- Sandra Bullock (Malorie) – Bird Box

4. Diễn viên truyền hình hay nhất (Best Performance in a Show)

Elisabeth Moss đã có vai diễn quá ấn tượng trong serie phim nổi tiếng The Handmaid's Tale.



- Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – The Handmaid's Tale



- Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – Game of Thrones

- Gina Rodriguez (Jane Villanueva) – Jane the Virgin

- Jason Mitchell (Brandon) – The Chi

- Kiernan Shipka (Sabrina Spellman) – Chilling Adventures of Sabrina

5. Anh hùng hay nhất (Best Hero)

Nhân vật Ron Stallworth của BlacKkKlansman góp phần tái hiện thành công những bất ổn trong xã hội Mỹ đương đại.



- Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel) – Captain Marvel



- John David Washington (Ron Stallworth) – BlacKkKlansman

- Maisie Williams (Arya Stark) – Game of Thrones

- Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) – Avengers: Endgame

- Zachary Levi (Billy Batson/Shazam) – Shazam!

6. Kẻ phản diện hay nhất (Best Villian)

Lupita Nyong'o chính là nhân tố làm nên thành công vang dội cho US bởi khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình .

- Jodie Comer (Villanelle) – Killing Eve

- Joseph Fiennes (Commander Fred Waterford) – The Handmaid's Tale

- Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Endgame

- Lupita Nyong'o (Red) – Us

- Penn Badgley (Joe Goldberg) – You