Múa hip-hop 'The Roots' danh tiếng thế giới đến Việt Nam

The Roots (Cội rễ) là sự kiện quan trọng nhất trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Krossing Over năm 2019 (Krossing Over Arts Festival 2019) tại Việt Nam. Vở múa ra mắt công chúng vào năm 2013 tại thành phố La Rochelle (Pháp), ngay lập tức, vở múa hip hop The Roots đã tạo được tiếng vang ở Pháp cũng như nhiều thành phố và quốc gia trên thế giới.





Sôi động nhưng vẫn hết sức “nên thơ”, The Roots dẫn dắt khán giả vào một không gian đầy hoài niệm. Một trời ký ức tuổi thơ của cậu bé Kader 10 tuổi được tái hiện qua chiếc máy hát cũ rích, những chiếc đĩa than nhuốm màu thời gian hay cái ghế bành cũ kỹ… Cậu bé ấy, từ khu phố lao động nghèo ở ngoại ô thành phố Lyon lỡ mê hip hop nên dù từng tập và rất thích võ thuật hay nghệ thuật xiếc, sau cùng sẽ quyết định gắn bó cuộc đời mình với hip hop.

Sinh năm 1974 tại ngoại ô thành phố Lyon trong một gia đình nhập cư gốc Algérie, Kader Attou hiện là Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật múa Quốc gia La Rochelle. Nhưng trên hết Kader nổi tiếng với tư cách là một biên đạo “gạo cội” trong làng hip-hop của Pháp và là một trong rất ít biên đạo trên thế giới đã đưa được bộ môn hip-hop đường phố đến với những nhà hát danh giá, “hàn lâm”.





Kader sử dụng hip-hop như chiếc cầu nối để tạo dựng những mối liên kết và đối thoại với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, đối thoại trong sự khác biệt. Nếu Anhoka là sự kết hợp tinh tế giữa hip-hop và nghệ thuật múa truyền thống của Ấn Độ, Petites histoires.com là sự pha trộn giữa nghệ thuật xiếc và hip-hop, Opus 14 là cuộc hôn phối giữa hip-hop và múa ba lê thì The Roots được ví là “bản anh hùng ca tuyệt diệu của nghệ thuật hip-hop trải dài 30 năm...”



Âm nhạc cũng đóng một vai trò quan trọng trong The Roots, khi âm nhạc của Brahms, Glazunov, nhạc electro cùng nhau mở cánh cửa kết nối khán giả với thế giới vũ đạo. Đến với The roots, khán giả sẽ được thưởng thức câu chuyện về những nền văn hóa đại chúng và những ký thức giao thoa. Một câu chuyện về nguồn cội.

The Roots đã được trình diễn ở các sân khấu lớn và danh tiếng trên khắp nước Pháp và trên thế giới như Mỹ, Israel, Ý, Phần Lan, CH Czech, Belarus, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Na Uy… Tại Việt Nam, The Roots sẽ diễn ra vào ngày 10-4 tại Nhà hát TP.HCM và ngày 13-4 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội), trong khuôn khổ Krossing Over Arts Festival 2019.