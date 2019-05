Naomi Scott mang thông điệp nữ quyền hiện đại đến với Aladdin

Khi khúc ca Speechless vang lên cũng là lúc Jasmine tìm thấy tiếng nói của mình và tìm thấy sự can đảm đứng lên đấu tranh cho vương quốc của cô ấy. Naomi chia sẻ rằng điều thú vị là tôi lại không bị áp lực nhiều khi thể hiện A Whole New World so với khi thể hiện Speechless. Đây là bài hát khó nhất tôi từng hát cho đến bây giờ. Với Speechless, tôi cảm nhận được thông điệp đầy sức nặng của bài hát. Đó là một thông điệp thật mạnh mẽ, khi cô ấy sẽ không giữ im lặng nữa, cô ấy sử dụng tiếng nói đầy sức mạnh của mình, và cô ấy đứng lên đấu tranh, phản đối những điều bất công.