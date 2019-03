Nhiều khu vui chơi miễn, giảm giá vé cho phái đẹp ngày 8-3

Tất cả du khách, dù là nam hay nữ đến Công viên văn hoá Đầm Sen từ ngày 8 đến ngày 10-3 với trang phục áo dài sẽ được miễn vé cổng hoặc giảm đến 50% giá vé trọn gói. Ngoài ra, các bạn nữ không mặc áo dài đến Đầm Sen trong ngày 8-3 cũng được giảm ngay 50% vé cổng hoặc giá vé trọn gói.

Tương tự Đầm Sen, Công viên Văn hóa Suối Tiên cũng dành tặng ưu đãi 50% vé vào cổng cho phái nữ, dành tặng 50% ưu đãi cho combo 15 trò chơi hấp dẫn dành cho tất cả du khách tham quan.

Ca sĩ Lệ Quyên và Quang Lê sẽ có đêm nhạc gửi đến khán giả TP.HCM trong dịp 8-3 tại Nhà hát Hoà Bình.

Ngoài hai khu công viên văn hoá, giải trí kể trên, rất nhiều chương trình ca nhạc được tổ chức nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM), tối 8-3 sẽ là đêm liveshow Sầu tím thiệp hồng với các giọng ca: Quang Lê, Lệ Quyên, Quang Dũng, Tuấn Hưng.

Cũng trong ý nghĩa tôn vinh những người phụ nữ, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam (Bộ VHTT&DL) đã xây dựng chương trình nghệ thuật mang tên Một nửa trái tim. Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 8-3 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).

Nhóm Boney M sẽ có đêm nhạc tại Hà Nội.



Một nửa trái tim sẽ gồm những ca khúc đặc sắc về chủ đề người phụ nữ và tình yêu lứa đôi: Mẹ tôi, Tâm hồn, Như cánh vạc bay, Nắng thủy tinh, Để gió cuốn đi, Thương lắm tóc dài ơi, Cặp ba lá, Chuồn chuồn ớt...



Nhóm nhạc quốc tế Boney M sẽ đến Hà Nội cho đêm nhạc Boney M & Joy – Concert in Hanoi 2019 tổ chức vào 20 giờ ngày 8-3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Boney M & Joy – Concert in Hanoi 2019 là sự tiếp nối các chuỗi concert âm nhạc huyền thoại mang tên Legend Concert với: Kenny G Live In Concert (2015), Boney M & Chris Norman và Modern Talking ft Thomas Anders (2016). Boney M & Joy – Concert in Hanoi sẽ là món quà tặng đặc biệt đầu năm cho khán giả yêu nhạc, đặc biệt đây cũng là món quà dành tặng các fan nữ Việt Nam của hai nhóm nhạc trên.