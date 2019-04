Những phim, nhạc về Nhà thờ Đức Bà Paris

Nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris) là một công trình kiến trúc vĩ đại của lịch sử. Nhà thờ 856 tuổi được coi như trái tim thủ đô của Pháp với độ nổi tiếng chỉ đứng sau tháp Eiffel và thu hút tới 13 triệu khách du lịch mỗi năm.

Kiến trúc gothic với những ô kính đầy sắc màu của thế kỷ 13 đã tạo nên nhiều bối cảnh đẹp như tranh vẽ thu hút các nhà làm nghệ thuật khắp trên thế giới, lấy đây là nền tảng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật ra đời.

Angelo del Vecchio trong vai Quasimodo trong vở Notre-Dame de Paris diễn tại Nhà hát London Coliseum. Ảnh: Londoncoliseum



Ngoài là chủ đề cho các bức danh họa, các bài nhạc, thơ, ca... Nhà thờ Đức Bà Paris đã từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim của Hollywood. Nổi tiếng nhất phải kể đến bộ phim The Hunchback of Notre Dame (Thằng Gù ở Nhà Thờ Đức Bà Paris), Before Sunset (Trước Hoàng Hôn), hay Breathless (Ngột ngạt)...

The Hunchback of Notre Dame - Thằng Gù ở Nhà Thờ Đức Bà Paris



Nhà thờ Đức Bà Paris đã trở thành bất tử trong văn hóa đại chúng nhờ vào cuốn tiểu thuyết “Thằng Gù ở Nhà thờ Đức Bà” của đại văn hào Victor Hugo xuất bản năm 1831.

Phim hoạt hình về Notre-Dame de Paris. Ảnh: Walt Disney

Tiếp sau đó, cuốn tiểu thuyết được nhiều hãng phim trên thế giới chuyển thể thành phim với nhiều tên gọi khác nhau. Đến năm 1996, bộ phim hoạt hình cùng tên do hãng Disney sản xuất lay động không biết bao người lớn và trẻ nhỏ.

Ngoài phim ảnh, tác phẩm của Victor Hugo còn được chuyển thể thành nhạc kịch, kịch...

Before Sunset

Trong tác phẩm điện ảnh Before Sunset nối tiếp phần một Before Sunrise (1995) của đạo diễn Richard Linklater, cũng lấy hình ảnh Nhà thờ Đức Bà Paris làm bối cảnh chính cho câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính.

Nội dung xoay quanh cuộc gặp gỡ và chuyện tình giữa anh chàng người Mỹ Jesse Wallace (Ethan Hawke) lãng tử và cô nàng người Pháp Céline (Julie Delpy) yêu kiều. Cả hai có dịp tái ngộ nhau sau 9 năm xa cách ở Paris.

Before Sunset. Ảnh: Mourparadise

Ngoài những khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp ở Paris, Nhà thờ Đức Bà xuất hiện trong một buổi hò hẹn của cả hai. Céline đã chỉ tay vào Nhà thờ Đức Bà và nói rằng "Sẽ có một ngày nào đó, Nhà thờ Đức Bà sẽ không còn hiện hữu nữa vì ngày trước chính chỗ đó cũng đã từng có một nhà thờ khác."

Và tiếc thay rằng, điều đó giờ đây đã thành sự thật.