Những sự cố thương tâm gây rúng động điện ảnh Mỹ

Twilight zone





Năm 1982 nam diễn viên Vic Morrow và hai đứa trẻ đã thiệt mạng một vụ tai nạn trực thăng tại Santa Clarita, California. Vụ tai nạn đã làm chấn động ngành công nghiệp điện ảnh và từ đây, nhiều tiêu chuẩn an toàn mới đối với việc sử dụng trực thăng cũng đã được đề ra. Khi chiếc máy bay trực thăng đang bay cách mặt đất tầm hơn 30m thì đột nhiên phát nổ và những mảnh vỡ rơi xuống khiến ba người họ tử vong. Đạo diễn và bốn người khác bị đưa ra tòa với cáo buộc ngộ sát nhưng cuối cùng chỉ bị buộc tội vi phạm luật lao động trẻ em.

Midnight rider





Trợ lý quay phim Sarah Jones đã bị tàu hỏa đâm chết trong quá trình quay bộ phim tiểu sử về Gregg Allman ở một vùng ngoại ô Georgia tháng 2-2014. Đoàn làm phim thực chất không được quay trên khu vực đường ray này nhưng đạo diễn Randall Miller đã bất chấp quy định đó, ông đã bị khởi tố ra tòa với tội danh ngộ sát và xâm nhập trái phép. Ông đã được thả tự do sau khi lĩnh bản án hai năm tù, công ty của ông cũng bị Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ phạt 74,900 USD. Cái chết của Jones đã khiến ngành điện ảnh nâng cao ý thức về đảm bảo an toàn trong quá trình làm phim và cha mẹ cô tiếp tục thực hiện một chiến dịch để cải thiện an toàn lao động cho những nhân viên của đoàn làm phim.

The crow





Nam diễn viên Brandon Lee đã qua đời do trọng thương vì bị bắn vào bụng khi đang thực hiện một cảnh quay vào tháng 3-1993 tại Wilmington, Bắc Carolina. Brandon Lee (Lý Quốc Hào), con trai của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long đã chết vì một nhầm lẫn trong quá trình quay: một viên đạn được làm giả và bị một nhân viên bỏ nhầm vào khẩu súng sử dụng trong cảnh quay. Lý Quốc Hào đã ngay lập tức đưa vào bệnh viện và trải qua 6 tiếng đồng hồ phẫu thuật nhưng mọi nỗ lực cứu sống nam diễn viên đã thất bại, anh đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 31-3-1993.