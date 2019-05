Phim kinh dị Hàn Quốc giành giải cao nhất LHP Cannes

Tối ngày 25-5 vừa qua, lễ trao giải LHP Cannes lần thứ 72 chính thức diễn ra với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao lớn. Một lần nữa vị đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon-ho lại chứng minh tài năng của mình khi bộ phim kinh dị Parasite của ông xuất sắc giành giải thưởng Cành cọ vàng (Palme d'Or).

Chiến thắng của Parasite đã khiến đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino bỏ lỡ cơ hội đạt Cành cọ vàng thứ 2 trong sự nghiệp của mình (trước đó 25 năm siêu phẩm điện ảnh Pulp Fiction đã giúp đem về cho ông giải thưởng lớn nhất này của Cannes). Điều đáng buồn là Once Upon A Time In Hollywood, vốn được kì vọng sẽ làm nên chuyện lại trắng tay tại Cannes năm nay.

Đạo diễn Bong Joon Ho lại tiếp tục đem đến một tác phẩm độc đáo về xã hội Hàn Quốc



Parasite là câu chuyện ngụ ngôn đầy châm biếm về giai cấp và bất công trong xã hội, đồng thời cũng là bộ phim được các nhà phê bình đánh giá cao nhất tại Liên hoan phim Cannes vừa qua. Parasite xoay quanh hai gia đình hoàn toàn trái ngược: một bên vô cùng giàu có, còn một bên luôn sống trong cảnh nghèo túng. Họ tình cờ gặp gỡ và quen biết nhau sau một biến cố không ngờ.



Cùng điểm qua kết quả những giải thưởng chính tại LHP Cannes năm nay:

- Cành cọ vàng: Parasite của Bong Joon-ho

- Cành cọ bạc: Atlantics của Mati Diop

- Giải do ban giám khảo bình chọn:

+ Bacurau của Kleber Mendonça Filho và Juliano Dornelles

+ Les Misérables by Ladj Ly

- Đạo diễn xuất sắc: Jean-Pierre và Luc Dardenne - Young Ahmed

- Nữ diễn viên xuất sắc: Emily Beecham - Little Joe

- Nam diễn viên xuất sắc: Antonio Banderas - Pain and Glory

- Kịch bản xuất sắc: Céline Sciamma - Portrait of a Lady on Fire

- Đề cử đặc biệt: Elia Suleiman - It Must Be Heaven