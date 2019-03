Sau 2 năm, nhạc sĩ Vũ Thành An làm đêm nhạc tại Sài Gòn

Với khán giả, Vũ Thành An không còn là cái tên quá xa lạ khi những bản tình ca của ông, đặc biệt là chuỗi những Bài không tên luôn có chỗ đứng rất riêng trong lòng khán giả.





Vào tháng 8-2017, trong hai đêm nhạc Tình ca không tên tại Đà Nẵng và Quy Nhơn, nhạc sĩ Vũ Thành An đã tuyên bố đây là lần cuối cùng ông xuất hiện ở một sân khấu lớn. Trước đó, ông cũng có đêm nhạc dành cho số ít khán giả tại Sài Gòn.

Nhạc sĩ Vũ Thành An đến với người nghèo tại Huế trong những ngày vừa qua - Ảnh: Quý Lê

Ở tuổi ngoài 70, sức khỏe nhạc sĩ Vũ Thành An vẫn rất tốt, ông vẫn cần mẫn với công việc viết nhạc và những hoạt động thiện nguyện với vai trò Phó tế vĩnh viễn.

Từ ngày tên tuổi Vũ Thành An xuất hiện trở lại với khán giả trong nước đến nay, mọi doanh thu từ bản quyền ca khúc, buổi diễn… của ông đều được ông dành cho quỹ thiện nguyện mà ông đồng hành. Như ông từng chia sẻ khi âm nhạc của ông trở lại với khán giả trong nước rằng “về bản quyền tác giả, Vũ Thành An sẽ đóng góp cho Teresa Charities - Hội từ thiện quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam do Vũ Thành An khởi xướng. Với ước mong rằng mỗi khi nghe nhạc Vũ Thành An, quý vị hãy thương yêu và giúp cụ thể miếng cơm manh áo cho người nghèo”. Trong dịp trở về này, ông còn có kế hoạch xây dựng mái ấm An Vũ.

Là một trong những nhạc sĩ của âm nhạc miền Nam trước năm 1975, nhạc sĩ Vũ Thành An có một hướng đi riêng, khó lẫn vào bất kỳ một nhạc sĩ cùng thời nào lúc bấy giờ. Sự nghiệp sáng tác của ông trải dài, và ở mỗi giai đoạn khác nhau lại có những sáng tác khá riêng và bộc lộ con người ông rõ rệt.





Vì lẽ đó mà trong hầu những bài tình của ông dù có dang dở, dù đau khổ đến tận cùng, người nghe vẫn có thể tìm thấy niềm hy vọng le lói ở những đoạn kết bài. Tinh thần âm nhạc luôn khơi sáng, nhưng vẫn không giáo điều khô khan chính là một trong những màu sắc chung của nhạc Vũ Thành An.



Quang Dũng đưa khán giả để miền yêu thương bằng tình khúc Vũ Thành An

Nhạc sĩ Vũ Thành An làm khách mời đặc biệt trong đêm nhạc tình Thanh Hà – Quang Dũng



Nữ ca sĩ Thanh Hà sẽ mang chất giọng da diết, du dương của mình vào những giai điệu: Bài không tên số 4, Bài không tên cuối cùng... Trong khi đó, ca sĩ Quang Dũng sẽ thể hiện những nhạc phẩm: Anh đến thăm em đêm 30, Bài không tên số 3, Bài không tên số 5, Một lần nào cho tôi gặp lại em...



Ngoài ra, những tên tuổi như Kiều Lệ, Duy Long, Trần Hằng, Huy Luân, Bích Hải chắc chắn cũng sẽ mang tới cho khán giả những phút giây đắm chìm đầy màu sắc với âm nhạc Vũ Thành An.

Đêm nhạc diễn ra vào tối 30-3 tại Phòng trà Đồng Dao (164 Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

Xem thêm bài viết: