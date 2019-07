Sau 'The Lion King' Disney bắt đầu làm phim công nghệ VR

Vừa được ra mắt vào cuối tuần vừa rồi, phiên bản mới của The Lion King - Vua Sư Tử đã thu về hơn 531 triệu USD trên toàn cầu sau ba ngày công chiếu. Ngoài việc được nhận xét là vẫn gìn giữ được linh hồn của bản gốc, một trong những lý do khiến The Lion King - Vua Sư Tử 2019 chiếm được tình cảm của người yêu điện ảnh chính là nhờ phần hình ảnh vô cùng sống động và chân thật.



Hình ảnh trong bộ phim.

Để tái hiện lại tuyệt phẩm hoạt hình năm 1994 trên màn ảnh rộng, đạo diễn Jon Favreau, người đứng sau bom tấn The Jungle Book năm 2016, đã tập hợp một đội ngũ những hoạ sĩ thiết kế hàng đầu đã từng nhận giải thưởng Oscar trong các bộ phim như: The Jungle Book, Avatar, Titanic…