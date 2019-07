S.T Sơn Thạch và Bình An nói ‘Đội Nâu không đoán được đâu!’

Ngay từ khi Cuộc đua kỳ thú mùa thứ 3 công bố thông tin trở lại, không ít khán giả đặc biệt chú ý đến S.T Sơn Thạch bởi cách đây sáu năm, nam ca sĩ từng góp mặt trong phiên bản All Stars. Giọng ca Thật xa thật gần chia sẻ, nếu chương trình nào bản thân cảm thấy thích anh rất muốn tham gia.

Cuộc đua kỳ thú 2013 là mùa đầu tiên dành cho người nổi tiếng nhưng chưa kịp làm quen với nhịp độ của chương trình, anh đã bị loại nên có thể xem như một tờ giấy trắng. Cuộc đua kỳ thú 2019 cũng là mùa đầu tiên nam ca sĩ tham gia với tư cách S.T Sơn Thạch chứ không phải một thành viên của nhóm 365 nên nam ca sĩ hứa hẹn mang đến nhiều điều khác biệt.





Chia sẻ về lý do ghép cặp với diễn viên Bình An, S.T Sơn Thạch cho biết cả anh lẫn đồng đội đều rất thích Cuộc đua kỳ thú. "Bình An là một người rất năng nổ, có nhiều nét tương đồng trong tính cách với tôi. Hơn nữa, hai chúng tôi đều sở hữu vẻ ngoài thư sinh, lịch lãm nên nếu ghép cặp với nhau sẽ rất đẹp đội hình khi xuất hiện trong chương trình năm nay", S.T Sơn Thạch chia sẻ về người đồng hành với mình.

Về phía Bình An, nam diễn viên cho biết anh chỉ gặp S.T Sơn Thạch trong những lần đi chơi chung với một nhóm bạn nên khi nghe giọng ca này rủ mình cùng tham gia một chương trình, anh khá đắn đo, suy nghĩ nhưng vì cũng thích Cuộc đua kỳ thú nên anh nhận lời ngay.





Sau khi trở thành đồng đội, cả hai có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về tính cách, cách giải quyết các vấn đề... Bình An cũng tìm hiểu về lần tham gia của S.T Sơn Thạch trong Cuộc đua kỳ thú mùa All stars. S.T Sơn Thạch - Bình An cũng đặt ra rất nhiều quy luật rằng có chuyện gì xảy ra, cả hai sẽ giải quyết bằng cách ...chơi game chứ không nổi nóng hay để xuất hiện xung đột. "Thế nhưng, trong quá trình tham gia Cuộc đua kỳ thú, cả hai lại cãi nhau um sùm (cười)", Bình An chia sẻ.

Lý giải về cái tên "Đội Nâu không đoán được đâu", S.T Sơn Thạch - Bình An cho biết cả hai chọn cái tên này vì "nâu" và "đâu" có vần với nhau nghe thấy hay. Thêm vào đó, cách cả hai kết hợp cũng khiến mọi người bất ngờ. Thậm chí, tính cách hay những điều S.T Sơn Thạch và Bình An nghĩ về đối phương đã tạo nhiều điều không thể ngờ được nên khán giả sẽ thấy được những điều thú vị của đội Nâu trong mùa giải này.





Bản thân S.T Sơn Thạch luôn quan niệm, dù xuất hiện ở bất kỳ chương trình nào cũng phải đẹp chứ không riêng gì Cuộc đua kỳ thú 2019 bởi đây là điều rất quan trọng nên nam ca sĩ quyết định tìm hiểu về trang phục cũng như chu đáo chuẩn bị thêm trang phục cho Bình An.

Trước khi tham gia Cuộc đua kỳ thú, lịch trình công việc của S.T Sơn Thạch lẫn Bình An đều rất dày. Nếu Bình An chăm chỉ rèn luyện và có thể lực tốt thì S.T Sơn Thạch lại miệt mài chạy show nên thể lực của anh có phần bị hạn chế.

Đến khi bắt đầu đường đua, nam ca sĩ phải mất một thời gian mới có thể theo kịp nhịp độ của đường đua và cũng vì mê chạy show, hai trai đẹp này cũng là đội tập trung cuối cùng trong chương trình. S.T Sơn Thạch chia sẻ, ngày đầu mới tham gia đường đua, anh rất mệt vì gần như thở không nổi.





Theo giọng ca Thật xa thật gần, đội Nâu dù nóng tính và cũng có lúc xảy ra tranh cãi nhưng lại có lợi thế là giải quyết xong thì thôi, mọi thứ lại trở lại như lúc đầu như không có chuyện gì xảy ra. Bản thân cả hai cũng không bao giờ để bụng những chuyện cũ, biết điểm dừng trong những lần cãi nhau và hiểu rõ đội Nâu phải trở lại với cuộc đua, cần điều gì.

Mới đây, S.T Sơn Thạch cũng bày tỏ mong muốn khi chương trình lên sóng sẽ không có quá nhiều hình ảnh nam ca sĩ nóng tính với Bình An. "Nếu có chuyện đó xảy ra, tôi hứa sẽ dẫn Bình An đi ăn", nam ca sĩ vui vẻ cho biết.

Để đánh dấu kỷ niệm tham gia Cuộc đua kỳ thú cùng nhau, S.T Sơn Thạch - Bình An đã thực hiện một bộ ảnh mới và tiếp tục "đốn tim" fan bởi vẻ ngoài điển trai. Lịch trình khác biệt và có quá nhiều công việc tồn đọng cần giải quyết sau khi kết thúc quay hình nên mãi đến thời gian gần đây, Bình An mới có thể bay vào TP.HCM thực hiện một bộ ảnh chung với S.T Sơn Thạch.

Trước đây, dù thường xuyên đi chơi chung với nhóm bạn nhưng S.T Sơn Thạch - Bình An gần như không có hình ảnh chụp chung hay có tương tác trên mạng xã hội. Vì vậy, sau khi tham gia cuộc đua, cả hai mới bắt đầu thân thiết hơn, xem nhau như anh em trong nhà.





Một điều đặc biệt, đội Nâu còn được mọi người gọi là cặp đôi Mặn - Ngọt bởi Bình An luôn là một anh chàng ngọt ngào trong mắt khán giả và nhất là phái nữ, còn S.T Sơn Thạch lại là một chàng trai thông minh, vui tính và dí dỏm. Điều này cũng thể hiện rõ qua những lần anh tham gia các chương trình: Nhanh như chớp, Người ấy là ai...

Cũng vì vậy, Bình An thường gọi S.T Sơn Thạch là “Ngọt ca ca” còn S.T Sơn Thạch gọi nam diễn viên là “Mặn đệ đệ”. Cả hai cũng gọi nhau là ca ca - đệ đệ rất thân thiết và dễ thương.

Đội Nâu sẽ mang đến những gì, tung hứng ra sao... tất cả sẽ được bật mí trong tập 1 Cuộc đua kỳ thú - The Amazing Race Vietnam 2019 lên sóng lúc 20 giờ ngày 6-7 trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.