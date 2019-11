Sự thật về thông tin The Rock qua đời

Sáng nay, 15-11 công chúng chấn động trước tin đài BBC tuyên bố huyền thoại làng điện ảnh Dwayne Johnson The Rock qua đời ở tuổi 47 vì tai nạn sau khi đóng pha hành động nguy hiểm.

Thông tin này chóng trở thành tâm điểm truyền thông, gây xôn xao dư luận toàn cầu. Rất nhiều khán giả dù không phải là fan ruột cũng vô cùng bàng hoàng, sốc và chia sẻ tin tức này rộng rãi.



Bài đăng gây sốc được cho là của BBC.



Trên trang được cho là của BBC News viết với nội dung như sau: Dwayne 'The Rock' Johnson Dies at 47 After a Terrifying Stunt Attempt Failure, Tạm dịch: Dwayne Johnson The Rock chết ở tuổi 47 sau một nỗ lực đóng thế kinh hoàng.

Tuy nhiên thực tế đây là một trang giả mạo với link: bbc.247updatednews gần giống với logo chính thức của trang BBC News đăng tải clip nhưng lại dẫn người đọc vào những trang không liên quan đến thông tin này.

Chỉ với một dòng tít, số like share ảo, trang web này đã gần như... lừa được cả thế giới.



Rất nhiều trang đưa thông tin phản bác.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tin The Rock trở thành nạn nhân của những tin đồn đáng sợ như thế này. Năm 2011, anh đã phải đăng bài viết phản bác tin đồn qua đời ngay trên fanpage Facebook của mình.

Đến năm 2014, The Rock tiếp tục bị đồn đã mất khi quay phim tại New Zealand vào một sáng tháng 6.

The Rock đã hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội nhưng chưa phản hồi về trò lừa bịp này.