Sulli - thành viên nhóm F(x) qua đời

Nguyên nhân bước đầu theo điều tra được cho là Sulli đã tự tử. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm thư tuyệt mệnh cũng như khám nghiệm hiện trường xung quanh.

Công ty quản lý của cô, SM Entertainment hiện vẫn giữ im lặng chưa có phản hồi.





Sulli sinh năm 1994, là nữ ca sĩ - diễn viên nổi tiếng xứ Hàn. Cô còn được biết tới là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ f(x). Những bộ phim có sự góp mặt của Sulli phải kể tới To The Beautiful You, The Pirates, Real,... Tuy nhiên, nữ ca sĩ có cuộc sống đời tư ồn ào khi từng công khai yêu rapper hơn 14 tuổi Choiza.





Trước đó (ngày 12-10), Sulli còn đăng tải video có nội dung khá vui vẻ trên trang cá nhân. Với hình ảnh này, khó ai ngờ rằng chỉ sau đó hai ngày cô lại tìm đến cái chết.

Khi phóng viên liên lạc với đại diện công ty quản lý của SM, người này cho biết: "Chúng tôi đã nghe về thông tin và hy vọng rằng nó không phải là sự thật. Đây thực sự là điều không thể tưởng tượng đối với chúng tôi".