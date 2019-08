Thảm họa tàu ngầm của Nga sẽ được xuất hiện trên phim

Trailer bộ phim KURSK – Chiến dịch tàu ngầm:

Vào ngày 10-8-2000, KURSK, một chiếc tàu ngầm kích cỡ gấp đôi một chiếc máy bay dân dụng Boeing 747, đồng thời cũng là niềm tự hào “không bao giờ bị đánh chìm” của hải quân Nga đã ra khơi để tham gia cuộc tập trận trên biển Barent.

Tham gia cuộc tập trận này, tàu ngầm Kursk mang theo tổng cộng 24 tên lửa hành trình và 24 ngư lôi. Hai ngày sau đó, con tàu tự phát nổ do nhiên liệu hydrogen của một quả ngư lôi đã bị rò rỉ dẫn tới việc bén lửa, làm nổ tung toàn bộ khoang ngư lôi ở mũi tàu với hai vụ nổ liên tiếp, ước tính tương đương với 6 tấn TNT.

Sức công phá của vụ nổ lớn đến mức máy đo địa chấn đặt tại Alaska đã ghi nhận mức báo động. Vụ nổ khiến con tàu chìm thẳng xuống đáy đại dương. Chỉ 23 người trong số 118 thủy thủ đoàn còn sống sót bên trong con tàu sau vụ nổ.





Hơn 9 ngày sau đó, sự tập trung của toàn thế giới đều hướng về nước Nga khi mọi nỗ lực giải cứu đều không có hiệu quả và mọi sự trợ giúp từ phía quốc tế đều bị từ chối. Đây là thảm họa lớn nhất mà nước Nga phải đối mặt trong thời gian Tổng thống Vladimir Putin mới lên nhậm chức.

Phóng viên Rober Moore đã kể lại những giây phút đau đớn cuối cùng của những thủy thủ bị mắc kẹt với con tàu trong cuốn sách A Time to Die: The Untold Story of the Kursk Tragedy và phân tích nguyên nhân một cách chi tiết dựa trên những bằng chứng pháp lý đã được công bố.