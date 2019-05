Thế giới ra sao nếu các loài sinh vật trong phim sống dậy

Tạo hình kỳ dị, cơ thể to lớn và đáng sợ của chúng tưởng như chỉ có trong tưởng tượng, thế nhưng lại từng có một thời trái đất bị thống trị bởi những sinh vật này. Sẽ thế nào nếu như những hóa thạch kia bất ngờ trở lại trong hình hài của quái thú? Năm bom tấn sau sẽ là câu trả lời cho thắc mắc này.

1. Jurassic World (2015)

Bối cảnh trong phim Jurassic World



Loạt phim công viên kỷ Jura ngay từ thập niên 90 đã tạo nên cả hiện tượng văn hóa khi đem kỷ nguyên của loài khủng long sống lại trên màn ảnh. Những sinh vật bò sát cổ đại đã tuyệt chủng nay được hồi sinh, từ các loài khủng long cổ dài cho tới T-Rex đáng sợ. Hai kỷ nguyên cách nhau tới hàng chục triệu năm lại kết xuất trong cùng bối cảnh. Giấc mơ của nhiều thế hệ được thấy những chú khủng long bằng xương bằng thịt thay vì những hóa thạch khô khan, những bộ xương im lìm trong viện bảo tàng nay đã trở thành hiện thực.



Jurassic World ra mắt năm 2015 một lần nữa đem những sinh vật này trở lại khi công viên Isla Nublar bất ngờ gặp phải sự cố khiến hàng loạt khủng long sổng chuồng. Bên cạnh những chú khủng long dễ thương như Apatosaurus hay Ankylosaurus, phim cũng đem tới các quái vật to lớn và hung dữ như thương long Mosasaurus, khủng long lai Indominus Rex. Như phim đã nêu ra vấn đề, thật khó để hòa hợp hai thế giới cổ đại và văn minh. Cuối cùng, những con khủng long trong Jurassic World vẫn phải tìm cho mình một nơi trú ẩn cách xa con người nếu muốn được an toàn.

2. Kong: Skull Island (2017)

Theo như các nhà khoa học, loài vượn lớn nhất thế giới Gigantopithecus đã tuyệt chủng cách đây 100,000 năm do biến đổi khí hậu. Đây là loài linh trưởng có chiều cao tới 31m và nặng gần nửa tấn, tương đương với khoảng 20 người trưởng thành cộng lại. Đây cũng có lẽ là nguồn cảm hứng sản sinh ra hình tượng King Kong nổi tiếng cả thế kỷ này.

Bối cảnh trong phim Kong: Skull Island



Trải qua nhiều phiên bản từ đen trắng cho tới kỹ xảo máy tính, King Kong nay đã trở thành một phần của vũ trụ quái vật sánh vai với những quái vật kaiju khủng khiếp. Kong gần đây nhất đã gây được ấn tượng không nhỏ trong Kong: Skull Island, bộ phim riêng dọn đường cho sự gia nhập của vị vua này vào MonsterVerse. Ngoài kích thước to lớn đến khó tin và sức mạnh dời non lấp bể, Kong còn có trí thông minh không thua kém gì con người.

Cao lớn, hung dữ là thế, nhưng King Kong trong các phim từ trước đến nay luôn mô tả như một bậc “minh quân” sáng suốt biết đấu tranh cho lẽ phải. Chỉ có điều hãy nhớ tôn trọng “chủ nhà” mỗi khi bạn có dịp viếng thăm đảo Đầu Lâu của Kong.

3. The Meg (2018)



Nếu như khủng long bạo chúa được mệnh danh là ông vua trên cạn thì cá mập khổng lồ Megalodon lại là chúa tể dưới biển sâu. Hầu hết các hóa thạch Megalodon được tìm thấy cho thấy sinh vật cổ đại này sinh sống trong thời kỳ Trung Tân (15,9 triệu tới 11,6 triệu năm trước) và thời Thượng Tân (5,3 triệu tới 2,6 triệu năm trước), những con cá mập dài tới 30 mét và nặng 100 tấn từng thống trị những vùng biển thời kỳ Đại Tân Sinh. Nhiều truyền thuyết cho rằng ngày nay vẫn còn những con Megalodon lẩn khuất đâu đó giữa đại dương.

Bộ phim The Meg với sự tham gia của nam tài tử Jason Statham đã một lần nữa khơi gợi nỗi sợ này khi hồi sinh lũ cá mập khổng lồ đe dọa mạng sống của con người. Cảnh phim cái bóng một con quái vật to bằng cả chục con cá mập cộng lại lầm lũi bơi dưới mặt nước, ở trên là mọi người vẫn ngây thơ tắm biển thật sự đã để lại ám ảnh cho người xem. Cuối cùng thì sau những nỗ lực trong phim, thế giới của lũ Megalodon và con người đã bị chia tách trở lại, đảm bảo sự cân bằng và an toàn cho cả đôi bên.

4. Godzilla: King of the Monsters (2019)





Cùng thuộc vũ trụ quái vật với King Kong, Godzilla: King of the Monsters (tựa Việt: Chúa tể Godzilla) là câu chuyện về những kaiju cổ đại từng làm nên rường cột cho sự sống trên trái đất. Một ngày kia, những quái vật khổng lồ cao tới hàng chục mét và nặng cả ngàn tấn tưởng như đã ngủ yên trong lòng đất nay bỗng sống dậy. Loài người phải đối mặt với sự đe dọa mới, từ đó những kaiju trong truyền thuyết sẽ lần lượt được “triệu hồi”.