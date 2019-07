The Lion King sắp thực sự “sống” lại với phiên bản live-action

Nội dung bộ phim LION KING – VUA SƯ TỬ phiên bản live-action lần này sẽ tái hiện lại toàn bộ câu chuyện nguyên gốc của Vua Sư Tử 1994, xoay quanh hành trình trưởng thành và giành lại ngai vàng vốn thuộc về mình của chú sư tử Simba từ tay người chú xảo quyệt Scar, kẻ đã giết chết chính anh mình là vua sư tử Mufasa. Bằng kĩ xảo đồ họa ấn tượng và âm nhạc sống động, Vua Sư Tử sẽ tái hiện lại những nhân vật mà khán giả yêu mến với một trải nghiệm hoàn toàn mới.



Bom tấn được mong chờ nhất mùa hè này - "The Lion King” (Vua sư tử)



Phiên bản 2019 do Jon Favreau đảm nhiệm. Ông cũng là đạo diễn tiên phong trong việc sử dụng các công nghệ làm phim mới của Hollywood và là “cha đẻ” của những bom tấn như “Iron Man” (2008), "The Jungle Book” (2016). Đặc biệt, bộ phim lần này còn chào đón sự trở lại của giọng nói quen thuộc từ nhân vật Mufusa phiên bản hoạt hình là James Earl Jones càng làm nức lòng fan hâm mộ Vua Sư Tử.



Nam diễn viên gạo cội James Earl Jones sẽ tiếp tục đảm nhận lồng tiếng cho vai Mufasa.



Lồng tiếng cho cặp đôi Simba - Nala là hai “giọng ca vàng” Donald Glover và Beyoncé. Hai nghệ sĩ da màu đình đám của làng giải trí được mong chờ sẽ mang đến màu sắc mới lạ cho bộ phim, đặc biệt là phần nhạc phim với bản nhạc bất hủ “Can You Feel The Love Tonight”.



Beyoncé sở hữu kinh nghiệm phong phú về diễn xuất lẫn lồng tiếng.



Tại Việt Nam, hai nhân vật chính Nala và Simba phiên bản lồng tiếng của Vua Sư Tử sẽ do chất giọng khủng và giàu cảm xúc của Phương Vy Idol kết hợp cùng chàng ca sĩ điển trai Hồ Trung Dũng đảm nhiệm. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Vy và Hồ Trung Dũng thử sức mình ở lĩnh vực lồng tiếng.



Phương Vy và Hồ Trung Dũng tái hiện lại ca khúc kinh điển “Can You Feel The Love Tonight?” bằng tiếng Việt.



Sở hữu giọng ca nội lực đầy tài năng, Phương Vy đã mang về cho mình giải thưởng Quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên. Sau những thành công nhất định mà cô ca sĩ gặt hái được, Phương Vy đã quyết định tạm gác đam mê để kết hôn cùng chồng ngoại quốc, vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Thời gian gần đây, cô đã quyết định quay trở lại với ánh đèn sân khấu với nhiều dự án mới đầy hứa hẹn.

Phương Vy sẽ góp giọng trong vai Nala, cô bạn sư tử tri kỉ của Simba. Cô đã nỗ lực rất nhiều cho vai diễn đầu tiên của mình để truyền tải được linh hồn của Nala. Ngoài ra, là một fan cứng của Beyoncé, Nala sẽ là một thử thách vừa áp lực vừa vô cùng hào hứng dành cho Phương Vy.

Bên cạnh đó, một trong những lý do thôi thúc Phương Vy nhận lời tham gia dự án này chính là cô con gái ba tuổi Ailani của cô. Được sống lại những cảm xúc của tuổi thơ và chia sẻ nó cho con gái bằng chính giọng hát và giọng nói của mình trên màn ảnh rộng là một trong những lý do đặc biệt khiến Phương Vy vô cùng hào hứng tham gia dự án lần này.





Trong khi đó, Hồ Trung Dũng - chàng ca sĩ kiêm giảng viên khoa tiếng Đức - sẽ thể hiện chất giọng trầm ấm của mình trong vai Simba. Trong quá trình tham gia lồng tiếng cho bộ phim, chàng ca sĩ đa tài chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ khi trải nghiệm hành trình trưởng thành của Simba, thấm cảm xúc và lời thoại, anh đã bật khóc trong phòng thu. Hồ Trung Dũng cũng rất mong chờ phản hồi của khán giả khi thưởng thức bộ phim. Hai giọng ca sẽ cùng nhau tái hiện lại những giai điệu kinh điển của bộ phim như : “Can You Feel The Love Tonight”, “Circle of Life”,.. bản tiếng Việt.