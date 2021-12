Vượt qua nhiều ứng cử viên nặng kí trước đó như: Kiều Kiễm, Shinsa Phạm, H’Vi Ktlaa... và khẳng định mình trong từng vòng thi khắc nghiệt, Stephen Nguyễn và Y Hạ chinh phục bán giám khảo. Đêm chung kết vừa diễn ra tối qua (19-12).



Đêm chung kết The Next Face Vietnam 2021 vừa diễn ra tối qua (19-12).

Khi mới bước chân vào Tốp 20 The Next Face Vietnam 2021, cả hai đã ghi ấn tượng với chiều cao nổi bật. Phạm Phan Y Hạ cao 1m81. Stephen Nguyễn là thí sinh mang hai dòng máu Scotland và Việt Nam sở hữu vẻ bề ngoài nổi bật cùng chiều cao 1m83.

Nếu theo dõi cả hai ở những vòng đầu tiên không khó nhận ra, cô gái Y Hạ chính là thí sinh từng cãi “nhem nhẻm” Nam Trung khi bị nhận xét trang điểm sai kỹ thuật, trông giống “người đàn bà có râu quai nón”.

Sau khi được phân tích, cô gái trẻ tiếp thu những góp ý để hoàn thiện mình tốt hơn, thừa nhận những thiếu sót của mình. Y Hạ được đánh giá là một người thẳng thắn, bộc trực, dám nói lên suy nghĩ của mình, không ngại thay đổi bản thân để hoàn thiện.

Câu chuyện của Stephen Nguyễn khiến nhiều khán giả xúc động vì những nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh từng “lăn lộn” qua rất nhiều nghề lao động tay chân ở Campuchia, Malaysia để kiếm tiền lo cho mẹ và em gái.



Stephen Nguyễn

Đêm chung kết The Next Face Vietnam mùa đầu tiên diễn ra gay cấn với màn tranh tài của của Tốp 5 cái tên xuất sắc nhất bao gồm: Thế Duy, Shinsa Phạm (Team Mentor TyhD), Stephen Nguyễn, Kiều Diễm (Team Mentor H'Hen Niê) và Y Hạ (Team Mentor Lương Thuỳ Linh).

Tốp 5 đã trải qua thử thách khó khăn ngay tại sân khấu - trình diễn final walk với những đôi cánh hào quang. Tốp 3 chung cuộc sau màn trình diễn này được lựa chọn bao gồm: Stephen Nguyễn, Shinsa Phạm, Y Hạ.

Phần thử thách quyết định được đưa ra đó là ghi hình video clip giới thiệu Quán quân The Next Face Vietnam 2021 để chọn ra ngôi vị quán quân cho chương trình.



Y Hạ

Chiêm ngưỡng phần trình diễn cuốn hút, ngang tài ngang sức, Với màn trình diễn vô cùng cuốn hút và ngang tài ngang sức, bà Trang Lê - nhận xét thí sinh ai cũng một chín một mười, rất khó để đưa ra sự lựa chọn ngay lúc này. Siêu mẫu Vũ Thu Phương thì phải thốt lên rằng: “Các em quá đẹp! Chị không biết phải chấm điểm như thế nào”…

Cuối cùng, ba vị giám khảo quyền lực đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Có đến hai thí sinh được trở thành Quán quân The Next Face Vietnam 2021 mùa đầu tiên: Stephen Nguyễn team Mentor H'Hen Niê và Phạm Phan Y Hạ team Mentor Lương Thuỳ Linh!

Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng trong đêm chung kết The Next Face Vietnam 2021 tối qua: (Ảnh: BTC)



Ba huấn luyện viên: Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á quân Vietnam’s Next Top Model All Stars – Người mẫu TyhD



Tốp 3 chung cuộc Stephen Nguyễn, Shinsa Phạm, Y Hạ.



Shinsa Phạm - người mẫu phi giới tính 10x đến từ Đồng Nai (Team Mentor TyhD). Dừng ở Tốp 3 chung cuộc, cô mang đến làn gió mới và khẳng định năng lực của mình trong giới người mẫu



Hoa hậu H'Hen Niê và Stephen Nguyễn



Team Hoa hậu Lương Thuỳ Linh



Giám khảo khách mời siêu mẫu Vũ Thu Phương



Bà Trang Lê - người đàn bà quyền lực giới thời trang, giám đốc sản xuất The Next Face Vietnam 2021