Á hậu Kiều Loan đội mấn chùa Cầu, áo gắn 2.000 bóng đèn LED

Ngày hôm nay (21-10), á hậu Kiều Loan sẽ thi Trang phục dân tộc ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế (Miss Grand International 2019) tại Venezuela. Vào tối qua (20-10), êkíp của á hậu Kiều Loan đã tung ra bộ trang phục dân tộc của cô gây ấn tượng mạnh cho công chúng.





Bộ trang phục do nhà thiết kế Tín Thái thực hiện, lấy ý tưởng từ chùa Cầu ở Hội An, cũng là quê hương Quảng Nam của Kiều Loan. Bộ trang phục là áo dài cách điệu được đính kết đá pha lê gây hiệu ứng bắt sáng. Mấn đội đầu và cầu vai áo được xi mạ ánh vàng tạo sự lộng lẫy. Phần mấn thiết kế nguyên mô hình chùa Cầu gây ấn tượng mạnh cho công chúng. Thêm vào đó bộ trang phục được gắn hơn 2.000 bóng đèn LED đính vào thân áo, nhằm thể hiện hình ảnh Hội An về đêm lung linh, huyền ảo.

Bộ trang phục gây ấn tượng mạnh cho người xem, nhận được nhiều sự khen ngợi về ý tưởng sáng tạo, thiết kế độc đáo, sang trọng. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trên cộng đồng mạng cho rằng thiết này quá cầu kỳ, rối mắt, lạm dụng màu sắc, ánh đèn.

Hiện Kiều Loan đang chiếm được cảm tình của công chúng trong nước với những biểu hiện tích cực của cô tại cuộc thi. Cô luôn giữ được trạng thái nhiệt tình, vui vẻ lạc quan, năng động, hết mình trong thi đấu.

Hình ảnh trang phục dân tộc của Kiều Loan: