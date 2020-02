Các quý ông Hollywood bị dàn mỹ nhân chiếm sóng mùa Valentine

Nhân vật chính của phim là Dương (Hương Giang) - một anh chàng cascadeur nhưng lại có khát khao trở thành phụ nữ. Một ngày nọ, ước mơ tưởng chừng như xa vời đó bỗng bị ép buộc trở thành sự thật.

Dương tình cờ chứng kiến một vụ giết người rồi buộc phải thay đổi nhân dạng để lẩn trốn và bảo toàn mạng sống.

Quý Ông Thế Giới Ngầm - Dự kiến khởi chiếu 21-2

Siêu phẩm hành động tội phạm Hollywood duy nhất trên “bàn tròn điện ảnh” tháng 2 - Quý Ông Thế Giới Ngầm - tựa gốc Tiếng Anh: The Gentlemen - đến từ đạo diễn của Sherlock Holmes sẽ ra mắt khán giả Việt vào tuần thứ 3 của tháng.





Mickey Pearson (do chủ nhân tượng vàng Oscars Matthew McConaughey thủ vai) là ông trùm đình đám của thế giới ngầm, đang muốn “sang nhượng” lại đế chế bạc tỉ của mình để lui về nghỉ hưu sớm.

Tuy nhiên, gia đình và toàn bộ "công ty" của Mickey trở thành mục tiêu tấn công của một ông trùm khác và tay sai thân cận là Dry Eye (do “trai đẹp siêu giàu châu Á” Henry Golding đảm nhận). Đồng thời, Mickey còn phải đối mặt với mối nguy khác đến từ Fletcher (do “tài tử Love Actually” Hugh Grant thủ vai) - thám tử tư kiêm nhà văn đang điều tra và tống tiền, đe dọa sẽ phanh phui đế chế nhà Pearson với công chúng.

Nhím Sonic - Khởi chiếu 21-2