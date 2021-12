Hoa hậu Lương Thùy Linh diện váy xẻ cao của NTK Lê Thanh Hòa, khoe trọn đôi chân dài 1m22.



Cô xuất hiện tại họp báo với vai trò Đại sứ và cũng là Ban giám khảo chính thức của cuộc thi. Ảnh: SV

Lương Thùy Linh cũng vừa giành chiến thắng cho team khi ngồi ghế mentor tại The Next Face. Xuất hiện cùng cô tại thảm đỏ là “học trò” Y Hạ - Quán quân tại The Next Face.

Sau năm năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn luôn giữ được sức hút mỗi lần xuất hiện.





Cô chọn thiết kế cut out phần hông của NTK Lê Ngọc Lâm, nàng hậu để lộ làn da nõn nà, cuốn hút.

Nhân vật quyền lực trên thảm đỏ, bà Phạm Kim Dung chọn chiếc váy khoét lưng quyến rũ của NTK Hoàng Tony.



Bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss World Việt Nam.



Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, người đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn của các đêm thi hoành tráng của Miss World Vietnam.

Lựa chọn chiếc đầm ánh bạc của NTK Chung Thanh Phong kết hợp cùng trang sức cao cấp, Á hậu Kiều Loan cuốn hút với style gợi cảm mà mình đang theo đuổi.



Á hậu Kiều Loan.

Á hậu Tường San lần đầu trở lại sau khi hạ sinh con đầu lòng, nàng hậu được nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp ngọt ngào, tài năng và sự viên mãn trong cuộc sống.



Á hậu Tường San.

Chọn chiếc đầm ánh bạc sang trọng cùng trang sức ngọc trai 500 triệu, Á hậu Phương Anh toát lên vẻ thanh lịch, nữ tính. Cô cũng đảm nhận vai trò người dẫn chương trình chính của họp báo cùng MC Thiên Vũ.



Á hậu Phương Anh.

Xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc đầm hồng ngọt ngào, Á hậu Ngọc Thảo như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Nàng hậu đang hoạt động tích cực ngành thời trang khi liên tục trở thành nàng thơ của nhiều NTK nổi tiếng.



Á hậu Ngọc Thảo.

Thảm đỏ còn có sự góp mặt của Hoa khôi Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi, Người đẹp Bích Thùy, Siêu mẫu Như Vân, MC Lệ Chi, Người mẫu H’Vi, hot tiktoker Tun Phạm – anh cũng chính là MC tại thảm đỏ họp báo sáng nay.