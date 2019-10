H’Hen Niê biến hoá thành nữ thần Hy Lạp

Nhà thiết kế Linh San là gương mặt “lão làng” của làng thời trang Việt với đời tư khá tín tiếng và chỉ tập trung vào những sản phẩm thời trang của mình. Cô là một trong những nhà thiết kế có nhiều thiết kế đặc biệt giúp các nàng hoa hậu của Việt Nam toả sáng trên đấu trường quốc tế.









Cô cũng chính là người chịu trách nhiệm thực hiện những thiết kế hỗ trợ cho hoa hậu H’Hen Niê thi đấu tại Miss Universe 2018 và góp phần mang về thành tích đáng nể cho cô con gái nuôi tại đấu trường quốc tế.

Mới đây, nhà thiết kế Linh San đã cùng H’Hen Niê thực hiện bộ ảnh thời trang trước thềm show diễn thời trang mà cô đồng tổ chức với tạp chí thời trang Happer Bazzar Việt Nam vào ngày 18-10 sắp tới tại TP.HCM. Những thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Linh San được thể hiện bởi ngôn ngữ hình thể và thần thái như một nữ hoàng Hy Lạp của Top 5 Miss Universe 2018 H’Hen Niê.





Nhân sự kiện thời trang đặc biệt của bản thân, NTK Linh San chia sẻ: “Show diễn thời trang lần này Linh San đồng hành cùng tạp chí Harper Bazzar. Chương trình sẽ được tổ chức tại khách sạn The Reverie Saigon. Địa điểm tổ chức sẽ đươ5c trang trí và dựng nên khung cảnh của Olympus, nơi cư ngụ của các vị thần tối cao nhất của Hy Lạp. Đây cũng là một niềm cảm hứng lớn nhất đối với Linh San để tạo nên những thiết kế mới nhất của mình. Dịp này, tôi sẽ cho ra mắt bộ sưu tập Goddess Of The Stars (Nữ thần của các vì sao). Bộ sưu tập mang ý nghĩa mỗi cá nhân chúng ta đều tượng trưng cho một vì sao khác nhau. Tôi đã lấy cảm hứng từ sự nhẹ nhàng, thanh thoát và quyến rũ của hình ảnh nữ thần Hy Lạp để có thể tạo nên những nét riêng trong bộ sưu tập của mình".





Bộ sưu tập lần này gồm 60 bộ trang phục với chất liệu vải và các hạt đá cao cấp. Đêm diễn như một dấu mốc quan trọng cho thành công năm vừa qua của nhà thiết kế Linh San. "Trong một năm qua tôi đã góp phần tạo được cú đúp lịch sử chưa từng có của nhan sắc Việt. Đó là hoa hậu H’Hen Niê đạt được Top 5 Miss Universe 2018 và hoa hậu Nguyễn Phương Khánh đạt danh hiệu Miss Earth 2018, hai người đẹp toả sáng trong trang phục của tôi. Đây là điều đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi và chắc chắn không dừng lại ở đó. Trong tương lai tôi sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm hơn và tôi muốn tất cả mọi người đến với trang phục Linh San đều sẽ là một ngôi sao toả sáng và xinh đẹp nhất".





Dẫu là show diễn kết hợp cùng với tạp chí thời trang, nhưng nhà thiết kế Linh San chuẩn bị rất chỉn chu từ mọi khâu như trang phục, ý tưởng, đội ngũ sản xuất hình ảnh, video để mang đến những khoảnh khắc đặc biệt của đại tiệc thời trang. Chương trình có sự góp mặt của những hoa hậu hàng đầu của làng giải trí Việt và quốc tế.