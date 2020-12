Hoa hậu Lương Thùy Linh xinh như búp bê trong show thời trang

Diện thiết kế vô cùng đặc biệt và cá tính, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Kiều Loan xinh đẹp như búp bê trong Búp bê show của nhà thiết kế Phương Hồ vào tối 6-12.







Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Kiều Loan tại Búp bê show. Ảnh: SV

Với vai trò là đại sứ búp bê, Hoa Hậu Lương Thuỳ Linh đã xuất hiện trên sàn catwalk cùng các siêu mẫu nhí ở vị trí vedette.

Nàng hậu xuất hiện trong thiết kế xẻ cao như một cô nàng búp bê được săn đón nồng nhiệt.





Xuất hiện cá tính và khuấy động cả sàn diễn, Á hậu Kiều Loan mang đến một ca khúc mới toanh do chính mình viết lời Beauty in you dành riêng cho chương trình.





Khác với những mẫu thiết kế nữ tính vốn có của những cô nàng búp bê, BST búp bê cá tính thể hiện sự phá cách, tinh nghịch nhưng vẫn hết sức xinh đẹp của những cô nàng dám bứt phá.

Đây là nơi để các em thể hiện bản lĩnh tự tin trước đám đông và tài năng ca hát, nhảy múa của mình.





Búp bê Show được xem là câu chuyện viết tiếp của show thời trang nhí Cổ tích hiện đại được nhà thiết kế Phương Hồ tổ chức thành công vào tháng 7-2020.

