Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh đọ catwalk trên sàn diễn

Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và Á hậu Kiều Loan đã có dịp hội ngộ, trở thành tâm điểm chú ý trong đêm diễn Cổ tích hiện đại tối 19-7.

Show thời trang lần này của nhà thiết kế Phương Hồ được lấy ý tưởng từ những câu chuyện cổ tích như: Nữ hoàng băng giá, Tấm Cám, Nàng tiên cá, Lọ Lem, Công chúa ngủ trong rừng…



Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Kiều Loan. Ảnh: SV

Đồng điệu trong váy áo lộng lẫy, cả ba người đẹp như hóa thân thành những nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Dàn hậu sinh năm 2000 đều sở hữu nét đẹp riêng khi vào vai các nhân vật khác nhau.

Nhan sắc của cả ba cô nàng đều trong trẻo, hiện đại phù hợp với tiêu chí của đêm diễn thời trang lần này.

Xuất hiện với chiếc váy ngắn trắng toát, khán giả dễ dàng đoán ra Lương Thuỳ Linh đang vào vai cô nàng Lọ Lem.

Sở hữu đôi chân dài 1m22, nàng hậu gốc Cao Bằng tự tin sải bước catwalk trên sàn diễn khiến khán giả đều trầm trồ.



Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Sau gần một năm đăng quang, nàng hậu tân binh ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn kỹ năng.

Với vẻ đẹp tri thức của mình, cô nàng chắc chắn sẽ là nhân tố truyền cảm hứng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay với vai trò host của hai phần thi Người đẹp Nhân ái và Head to head Challenge.

Tiểu Vy làm vedette. Nguồn: SV

Đại sứ của Hoa hậu Việt Nam năm nay - Trần Tiểu Vy cũng đảm nhận vị trí vedette cho màn chào kết của show diễn lần này.



Lựa chọn nhân vật Công chúa ngủ trong rừng, nàng hậu trẻ như đưa khán giả bước vào xứ sở thần tiên.



Hoa hậu Tiểu Vy.

Nhan sắc ngọt ngào cùng gương mặt không góc chết cũng chính là lý do mà cô được công chúng ưu ái đặt cho gọi tên "Hoa hậu đẹp nhất trong các Hoa hậu".

Chỉ còn vài tháng nữa nhiệm kỳ của Tiểu Vy sẽ chính thức khép lại và cô sẽ đồng hành cùng cuộc thi để tìm ra gương mặt phù hợp nhất cho ngôi vị năm nay.

Kiều Loan hát bài Let it go. Nguồn SV

Khác với hai cô bạn Hoa hậu, Kiều Loan chọn hóa thân thành Elsa và thể hiện bản hit Let it go.

Sau khi đạt giải Ba tại cuộc thi Trời sinh một cặp, kỹ thuật hát của nàng Á hậu xứ Quảng ngày càng ấn tượng.



Á hậu Kiều Loan.

Từ chất giọng cho đến những nốt ngân cao vút, người đẹp đã chinh phục hàng trăm khán giả đến tham dự.

Có thể nói bên cạnh danh hiệu Á hậu, Kiều Loan đã khẳng định được tài năng của mình khi bắt đầu lấn sân sang con đường ca hát.



Các nàng hậu trong đêm diễn Cổ tích hiện đại.

Các người đẹp bày tỏ sự thích thú khi được mời đến tham gia show diễn lần này.

Sự thân thiện của dàn Hoa Á hậu đã chiếm trọn tình cảm của các người mẫu nhí lẫn các bậc phụ huynh.

Lương Thùy Linh cùng dàn á hậu trình diễn với nhạc cụ dân tộc (PLO)- Hoa hậu Lương Thùy Linh, Phương Nga, Diễm Trang, Kiều Loan cùng dàn ca sĩ tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Phan Mạnh Quỳnh đã có dịp hội ngộ trên sân khấu.