Lương Thuỳ Linh dẫn đầu lượt bình chọn sau màn 'bắn' tiếng Anh

Phần thi Head to Head quá xuất sắc của Hoa hậu Lương Thùy Linh ngay khi vừa công chiếu đã lập tức được lan tỏa mạnh mẽ. Hình ảnh Lương Thùy Linh “cân team” trong phần thi này hiện đang phủ sóng trên khắp các phương tiện truyền thông.

Càng bất ngờ hơn khi thành công nối tiếp thành công, Lương Thùy Linh hiện đã lên Top 1 bình chọn tại website Miss World. Hiện tại, fan vẫn đang hào hứng vote điên đảo để giữ vững vị trí hot này như một món quà dành tặng cho những nỗ lực và phần thể hiện tuyệt vời của Lương Thùy Linh tại Miss World.



Hoa Hậu Lương Thùy Linh vươn lên Top 1.

Ngay khi đặt chân tới Miss World, Lương Thùy Linh đã vô gây được ấn tượng mạnh với không chỉ cộng đồng fan trong nước mà là toàn thế giới khi khéo léo thể hiện bản thân một cách nổi bật trên nhiều phương diện.

Xinh đẹp, tài năng, tri thức, bản lĩnh, kĩ năng giao tiếp tốt với trình độ IELTS 7.5 và một dự án nhân ái lớn vô cùng thiết thực, Lương Thùy Linh hiện đang hội tụ những yếu tố tuyệt vời của một Hoa hậu Thế giới.

Đặc biệt, sau màn “bắn tiếng Anh như người bản xứ” và câu trả lời thông minh, tinh tế trong phần thi Head to Head vừa qua, Lương Thùy Linh đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Nàng hậu hiện đang nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn từ khán giả.





Trước khi diễn ra phần thi Head to Head, Lương Thùy Linh đang ở vị trí thứ 2 sau màn thể hiện tuyệt vời khi lọt Top 10 Top Model với tổng số lượt vote chiếm tỉ lệ 10.71%.

Nàng hậu từng bước mang tới những thành tích nổi bật bất ngờ khiến fan vô cùng hào hứng và vững tin Lương Thùy Linh sẽ tiến xa tại Miss World.



Lương Thùy Linh chụp hình cùng hoa hậu các nước.

Tính đến ngày 5-12, Lương Thùy Linh đã dẫn đầu phần bình chọn trên website của Miss World với tỉ lệ vote lên tới 13.13% so với đại diện Nepal đang ở vị trí thứ 2 với 11.99%. Một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Lương Thùy Linh và sự yếu mến từ fan dành tặng cho nàng hậu.

Điểm số bình chọn sẽ được tính vào điểm phần thi Head to Head để tìm ra 19 người chiến thắng vòng 1 tiếp tục bước vào vòng 2, sau đó là “face to face” để tìm ra 10 người chiến thắng. 10 cô gái chiến thắng trong phần thi Head to Had sẽ cùng với Top Model Winner, Sport Winner, Multi Media Winner và Top 5 nhân ái chính thức ghi danh trong Top 30 chung cuộc, tiến gần hơn với vương miện danh giá.





Với những thành tích nổi bật của Lương Thùy Linh tại Miss World, khán giả hoàn toàn có quyền hi vọng vào một thành tích cao tại đấu trường nhan sắc này dành cho đại diện Việt Nam.