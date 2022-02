Trong thiết kế đầm dạ hội đỏ, xẻ tà cao đến từ nhà thiết kế Hoàng Minh Hà- Quán quân Project Runway Vietnam (NTK trong nước đầu tiên có bộ sưu tập riêng được trình diễn trong tuần lễ thời trang Tiffany tại Pháp-PV), Y Hạ khoe nhan sắc nóng bỏng, quyến rũ.



Với gương mặt ăn ảnh cùng chiều cao nổi bật 1m81, sau đăng quang The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, quán quân Y Hạ ngày càng nỗ lực, toả sáng.

Mới đây, Y Hạ khiến fan sắc đẹp thời trang phải trầm trồ khi tung bộ ảnh cùng thần thái quyến rũ tại Phú Quốc. Thiết kế của Hoàng Minh Hà giúp Y Hạ tôn lên đường cong cơ thể thon gọn cùng mái tóc buông xõa bồng bềnh. Dù chỉ là bộ ảnh chụp nhân chuyến đi du lịch, nhưng Quán quân The next face Vietnam đã cho thấy sự nỗ lực, tiến bộ, lột xác từng ngày chỉ trong thời gian ngắn rèn dũa.

Sau đăng quang, Y Hạ liên tục sải bước tại các sàn diễn thời trang như: Trình diễn mở màn và góp mặt trong 3 show diễn tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week 2021), trình diễn tại sự kiện Tet's Celebration 2022...



Y Hạ sở hữu chiều cao nổi bật 1m81 và gương mặt ấn tượng



Y Hạ hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Ngoài ra, Y Hạ đã cùng bà Trang Lê - Chủ tịch Vietnam International Fashion Week, tham gia vào chuyến từ thiện tại mái ấm tình thương chùa Bình An (TPHCM) để thăm hỏi, tặng quà và chúc tết cho gần 100 người già neo đơn và trẻ em mồ côi.

Y Hạ đang là sinh viên năm 3 tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Cô vẫn đang cố gắng cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật. Trong năm 2022, Y Hạ được kì vọng là làn gió mới ‘càn quét’ các sự kiện, sàn diễn thời trang lớn…

Y Hạ là học trò của Hoa hậu Lương Thuỳ Linh tại The Next Face Vietnam mùa đầu tiên. Tại thời điểm thi, Y Hạ cao 1m81. Cô ghi dấu ấn bởi gương mặt sắc sảo và chiều cao ấn tượng. Đánh bại nhiều ứng cử viên nặng kí, Y Hạ và Stephen Nguyễn đăng quang tại đấu trường này.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh mới của Y Hạ trong thiết kế của NTK Hoàng Minh Hà:



Bộ ảnh là một phần minh chứng cho hành trình cố gắng không ngừng nghỉ của Y Hạ sau đăng quang



Cô là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu đôi chân đẹp và chiều cao ấn tượng



Sau đăng quang The Next Face Vietnam 2021, Quán quân Phạm Phan Y Hạ nhận được nhiều sự săn đón của các thương hiệu thời trang, nhãn hàng



Y Hạ trình diễn mở màn và góp mặt trong 3 show diễn tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam



Y Hạ dường như hoàn toàn lột xác với một hình ảnh quyến rũ và trưởng thành chỉ trong thời gian ngắn rèn dũa từ thực tế



Khuôn mặt sắc lạnh cùng thần thái của quán quân The Next Face Vietnam 2021 khiến nhiều người trầm trồ



Y Hạ được kỳ vọng sẽ là trở thành một trong những người mẫu thuộc thế hệ Z (Gen Z) thành công và tỏa sáng của ngành thời trang Việt Nam tương lai.